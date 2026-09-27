Con tacos de canasta, reciben a acarreados al Zócalo para evento del gobierno federal

Al Zócalo de la Ciudad de México, cientos de acarreados por el partido Morena están llegando desde las primeras horas de hoy domingo 27 de septiembre de 2026, con el fin de participar en un mitin organizado por el gobierno federal.

Cierres viales y afectaciones en Calzada de Tlalpan

Los asistentes hacen enormes filas en la parte trasera de una camioneta, donde otras personas les sirven tacos de canasta, y algunos deciden, ya sea de pie o sentados en escaleras cercanas, comer el desayuno antes del evento partidista de este día.

¿MITIN O ACARREO? 🤔



Decenas de simpatizantes de @PartidoMorenaMx llegan en camiones a las inmediaciones del Zócalo para el mitin por el Segundo Informe de Gobierno 🚌🌮



Créditos: @mendoza_ruben 📹 pic.twitter.com/p8YkDxCfx6 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 27, 2026

Además, decenas de camiones están estacionados en las calles. Incluso el acceso a carriles centrales de Calzada de Tlapan está cerrado a la altura de Viaducto, debido a las unidades de transporte público que trasladan a los acarreados a la plancha del Zócalo de este domingo.

Estaciones del Metro cerradas y alternativas para llegar al Zócalo

Este domingo será el mitin por el Segundo Informe de Gobierno de la presidencia de la República, que comenzará a las 11:00 horas. La estación Zócalo de la Línea 2 del Metro CDMX está cerrada, por lo que las personas deberán usar otras estaciones para llegar al Centro Histórico, como: