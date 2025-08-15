Tragedia en Tlaquepaque: Niño de 1 año muere ahogado tras caer en un aljibe

En un lamentable suceso ocurrido en las calles Vicente Guerrero y Salvador Orozco Loreto, en Tlaquepaque, un niño de tan solo un año y ocho meses perdió la vida tras ahogarse en un aljibe.

Según las versiones policiacas, el menor salió de casa bajo la supervisión de sus padres para ir a una tienda cercana, pero durante aproximadamente 15 minutos no se supo nada de él. Este breve descuido terminó en una tragedia irreversible que conmocionó a la comunidad.

Desesperación y rescate: niño cae en aljibe y sufre daños graves

Pasados esos minutos de ausencia, los familiares comenzaron a preocuparse al no encontrar al niño, por lo que inmediatamente llamaron al número de emergencias para reportar la situación.

Los vecinos y familiares se unieron en la búsqueda del pequeño y fue así como lo encontraron inconsciente dentro del aljibe con agua. Pese a que fue rescatado, el daño ya estaba hecho.

Menor de Tlaquepaque murió al llegar al hospital

El menor fue trasladado de emergencia a las instalaciones de la Cruz Verde La Guadalupana, en Tlaquepaque, por los paramédicos que acudieron al llamado.

Más tarde se supo que al llegar al centro médico el niño ya no contaba con signos vitales, confirmando así el fallecimiento. La noticia ha causado gran conmoción entre los habitantes de la colonia y allegados a la familia.

Un descuido terminó en una verdadera tragedia en #Tlaquepaque. Un menor de edad perdió la vida ah0gad0 en un aljibe. 🚨💀🌊La información de Oscar Orozco, (@OscarOrozco2706). pic.twitter.com/FgmRiftV5b — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) August 14, 2025

Inician investigación por muerte de menor dentro de pozo

A raíz del suceso, agentes ministeriales iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del pequeño y determinar posibles responsabilidades.

Mientras tanto, el cuerpo fue llevado por Servicios Médicos Forenses a la morgue metropolitana, donde se realizará la autopsia que establece la ley. Las autoridades permanecen a la espera del reclamo del cadáver por parte de la familia para continuar con los trámites correspondientes.

¿Qué es un aljibe? Lugar en el que murió niño de Tlaquepaque

Los aljibes son cisternas que almacenan agua para uso doméstico o agrícola y pueden estar enterrados o a nivel del suelo, construidos de concreto, ladrillo o piedra.

Cuando no cuentan con tapas de seguridad, representan un riesgo grave, especialmente para niños, como ocurrió en este lamentable accidente.