Cierre total de autopista a Nogales por fuga de gasolina en Zapopan, ZMG de noche

La autopista Guadalajara a Nogales estuvo que ser cerrada por completo debido a una importante fuga de gasolina en un ducto en Zapopan. Simultáneamente, la violencia se concentró en San Pedro Tlaquepaque, donde un hombre fue atacado a balazos.

Fuga de gasolina cierra la autopista a Nogales en Zapopan

Una importante fuga de gasolina en un ducto generó la movilización de unidades de emergencia de distintos niveles, incluyendo Bomberos de Zapopan, El Arenal y el Estado. Los hechos ocurrieron sobre la autopista que va de Guadalajara a Nogales, en el municipio de Zapopan, cerca de las 07:30 de la noche.

🔴#ALMOMENTO | ¡Precaución! ⚠️Protección Civil de Zapopan reporta una fuga de hidrocarburo en la carretera libre a Nogales a unos metros del ingreso a la autopista Guadalajara - Tepic. Por seguridad, la circulación fue cerrada del km 0 al 17 en ambos sentidos, autoridades ya…

Ante la gran cantidad de hidrocarburo que se estaba derramando, las autoridades tomaron la decisión de cerrar la circulación de la autopista en ambos sentidos de manera preventiva. Bomberos utilizaron espuma especializada y, en coordinación con otras dependencias, lograron controlar el derrame y posteriormente llevaron a cabo labores de limpieza para mitigar cualquier riesgo. Las causas que originaron la fuga de ducto son, por el momento, desconocidas, y afortunadamente no se reportaron personas lesionadas a causa de esta contingencia.

Ataque a balazos en El Campesino, Tlaquepaque; Hay una víctima grave

Las detonaciones de arma de fuego acabaron con la tranquilidad de los vecinos de la colonia El Campesino en el municipio de San Pedro Tlaquepaque a la 01:00 de la mañana. Fue sobre el cruce de las calles Laurel y Benito Juárez, donde un hombre de aproximadamente 30 años fue agredido de manera directa por sujetos que viajaban a bordo de un vehículo.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre fue agredido con arma de fuego en calles de la Col. El Campesino.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/9X5rlQandf — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) December 8, 2025

Policías de Tlaquepaque acudieron al sitio para atender el reporte. Paramédicos de Cruz Verde intervinieron para estabilizar a la víctima, quien presentaba tres impactos de bala distribuidos a la altura del tórax. Debido a la gravedad de las heridas, el hombre fue trasladado a un puesto de socorro en condición grave de salud. En el lugar, la policía municipal aseguró varios indicios balísticos y el caso ya está bajo investigación de la Fiscalía del Estado.

Destrozan auto de lujo en Zapopan; Ocupantes resultaron ilesos

Un aparatoso accidente automovilístico se registró cerca de las 09:40 de la noche en el municipio de Zapopan, generando la activación de paramédicos y bomberos en la confluencia de las avenidas Altavista y Valdepeñas, en la colonia Arándanos.

Un vehículo de alta gama, tripulado por dos jóvenes, habría perdido el control aparentemente por exceso de velocidad, colisionando primero contra una zona de bolardos y terminando impactado contra una malla ciclónica. El auto de lujo quedó totalmente destruido, catalogado como pérdida total, pero, a pesar de lo aparatoso del percance, sus ocupantes resultaron ilesos.

Operativo federal en Paseos del Sol

Finalmente, se registró un fuerte dispositivo de autoridades federales, incluyendo la Marina, sobre la confluencia de las calles Marina Cruz y avenida Enrique Ladrón de Guevara, en la colonia Paseos del Sol, en Zapopan. El operativo se centró en una diligencia en un domicilio particular, lo que provocó el cierre de calles durante la madrugada. Se espera que en las próximas horas, las autoridades federales proporcionen mayores detalles sobre este dispositivo.

