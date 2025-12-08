lLa violencia en Morelos ha cobrado una nueva víctima y ha marcado por segunda ocasión en el año a una misma familia. Un paramédico fue asesinado a balazos en plena vía pública en la ciudad de Cuernavaca, en un ataque directo que dejó más de una decena de casquillos en el asfalto.

La víctima fue identificada como Erick Mancilla. Su muerte destapa una historia de persecución y tragedia familiar, pues Erick era hijo de Alejandro Mancilla, quien se desempeñó como Secretario Municipal de Huitzilac.

Los hechos ocurrieron sobre la Avenida Atlacomulco, en la colonia Cantarranas. De acuerdo con el reporte policial, vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

Ejecutan a Erick Mancilla en Cuernavaca: Hijo de exfuncionario de Huitzilac asesinado

Elementos de Seguridad Pública acordonaron la zona de inmediato. Aunque los servicios de emergencia arribaron rápidamente para auxiliar a su colega, al llegar solo pudieron confirmar que el hombre ya no contaba con signos vitales.

En la escena del crimen, peritos de la Fiscalía localizaron al menos 11 casquillos percutidos, evidencia de la brutalidad del ataque. Hasta el momento, y a pesar del despliegue policial, no hay personas detenidas.

Alejandro Mancilla, su padre, también fue asesinado apenas el 8 de abril de este año, cerrando un 2025 negro para esta familia. A él o mataron a plena luz del día, justo frente al Palacio Municipal de Huitzilac, cuando fue interceptado por hombres armados en motocicletas que le dispararon a quemarropa cuando se dirigía a su oficina.

Semanas antes de su muerte, Alejandro Mancilla había recibido amenazas de muerte presuntamente vinculadas a conflictos por invasión de tierras y tala ilegal en la zona, un foco rojo histórico en el estado.

La Fiscalía General del Estado ha abierto una carpeta de investigación para esclarecer si existe relación entre ambos crímenes o si se trata de hechos aislados en un estado azotado por la inseguridad.

