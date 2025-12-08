Los dejan sin servicio médico: El robo que dejó a Villa Ocuiltzapotlán sin atención del IMSS en Tabasco

Más de 15 mil habitantes de la Villa Ocuiltzapotlán y de los fraccionamientos ISSET y Las Rosas en Tabasco permanecen sin acceso a servicios médicos luego del robo ocurrido durante el fin de semana en el Centro de Salud operado por IMSS Bienestar .

Robo en Centro de Salud del IMSS en Villa Ocuiltzapotlán, Tabasco: Se llevan medicamentos y computadoras

De acuerdo con los reportes preliminares, un grupo de personas ingresó durante la madrugada del sábado y sustrajo equipo esencial para la operación diaria de la unidad, lo que obligó a suspender todas las consultas.

El inmueble, que recientemente había sido sometido a trabajos de mantenimiento, quedó prácticamente vacío. Entre lo robado se encuentran varias computadoras de reciente adquisición, televisores, equipos de climatización, refrigeradores, bocinas y mesas plegables.

También fue sustraído material médico y medicamentos, incluido un lote considerable de insulinas, cuya ausencia compromete directamente la atención de pacientes que dependen de estos tratamientos.

🚨 Sin servicios médicos en Villa Ocuiltzapotlán, Tabasco.



Más de 15 mil habitantes quedaron sin atención del IMSS Bienestar luego de que delincuentes asaltaran el centro de salud: se llevaron computadoras, televisores, climas, equipo médico y hasta medicinas.



Servicio suspendido tras robo en IMSS de Villa Ocuiltzapotlán, Tabasco

Desde las primeras horas posteriores al robo, el personal del centro de salud se vio impedido para laborar debido a la falta de herramientas básicas para brindar atención.

Habitantes que acudieron en busca de consultas fueron informados de que los servicios quedaron suspendidos hasta nuevo aviso.

En un comunicado difundido en redes sociales, la unidad explicó que no es posible operar mientras se llevan a cabo las diligencias correspondientes y solicitó a la población evitar comentarios ofensivos hacia el personal.

La suspensión impacta directamente a miles de usuarios que dependen de esta unidad para recibir atención primaria, seguimiento de enfermedades crónicas y surtimiento de medicamentos.

El IMSS Bienestar confirmó que ya fue presentada la denuncia formal ante las autoridades competentes y que se está a la espera del peritaje para determinar el monto total de lo robado y el modo en que los responsables ingresaron al inmueble; mientras tanto, el edificio permanece desocupado para preservar la zona de investigación.