Mega corte de agua en Sinaloa: Más de 100 colonias no tendrán suministro en Culiacán
¡Tómalo en cuenta! Más de 100 colonias al sur de Culiacán, Sinaloa, tendrán mega corte de agua: Conoce el día y la lista de afectados sin suministro del vital líquido.
La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa anunció un Mega Corte de Agua. La falta de suministro del vital líquido afectará temporalmente a más de 100 colonias del surponiente de Culiacán, debido a trabajos programados.
Corte de Agua Sinaloa: ¿Cuándo y por qué no habrá suministro del vital líquido en Culiacán?
La interrupción se realizará por el reemplazo de válvulas necesarias para la construcción de una nueva planta potabilizadora, lo que implica que el servicio no estará disponible durante buena parte del martes 9 de diciembre.
El corte comenzará desde tempranas horas y se prevé que el suministro regrese completamente hasta la mañana siguiente; esto significa que muchas viviendas podrían permanecer sin agua durante un día entero, por lo que la prevención será clave para manejar la jornada con normalidad.
Ante esta situación, las autoridades recomendaron a las familias tomar previsiones para evitar complicaciones; entre las acciones sugeridas se encuentran almacenar agua con anticipación, organizar las actividades domésticas que requieran mayor consumo y evitar usos no esenciales mientras dure el corte.
¿Qué colonias tendrán corte de agua en Culiacán, Sinaloa?
La suspensión afecta principalmente a sectores ubicados al surponiente de Culiacán. Conoce la lista completa de las colonias que serán afectada por el Mega Corte de Agua:
- 22 de Diciembre
- Adolfo López Mateos
- Aeropuerto
- Antonio Nakayama
- Bachigualato
- Balcones del Valle
- Belcanto
- Bugambilias
- Campo Bello
- Campo El Diez
- Casas Lindas
- Capistrano
- Centenario
- C.N.O.P.
- Colinas del Bosque
- Combu
- Del Camino
- Domingo Rubí
- Dos Puntas
- Ejido Barrancos
- Ejido Las Flores Sinaloa
- El Olivo
- Felipe Ángeles
- Finisterra (Una Parte)
- Fracc. Paseos del Valle
- Fracc. Villa Serena
- Francisco Labastida Ochoa
- Hacienda Andalucía
- Hacienda de la Mora
- Hacienda Palma de Flores
- Hemisferio Country
- Infonavit Barrancos
- Jardines del Valle
- Joyas del Valle
- La Estancia
- La Paloma
- Las Aldras
- Las Coloradas (Aguaruto)
- Las Mañanitas
- Las Terrazas
- Las Torres
- Lázaro Cárdenas
- Loma Bonita
- Los Girasoles
- Los Helechos
- Los Patios Residencial
- Los Portales
- Margaritas
- Mercado de Abastos
- Mezquitillo
- Miravalle
- Nuevo México
- Palermo Residencial
- Palma Dorada
- Paraíso
- Parque Industrial Canacintra II
- Parque Industrial Fundadores
- Parque Industrial la Costa
- Parque Industrial Nueva Estación
- Paseos de los Arcos
- Paseos del Rey
- Península II
- Plutarco Elías Calles
- Prados del Sol
- Progreso
- Providencia
- Punta Azul
- Real del Parque
- Real del Valle
- Real San Ángel
- Residencial Casa Blanca
- Residencial del Valle
- Residencial Montblanc
- Residencial Palmillas
- Residencial Valle del Sol
- Rincón del Parque
- Rincón de Providencia
- Rincón Santa Rosa
- San Agustín
- San Antonio Residencial
- San Cipriano
- San Diego
- San Fernando
- San Isidro
- San Juan Residencial
- San Sebastián
- Santa Bárbara
- Santa Clara
- Santa Sofía
- Santa Susana
- Simón Bolívar
- Stanza Solare
- Terranova
- Urbiquinta Versalles
- Urbivilla del Roble
- Urbivilla del Sol
- Vallado Viejo
- Valle Bonito
- Valles Españoles
- Villa Colonial
- Villas de Cortés
- Villas del Manantial
- Villaverde
- Vinoramas