Lo hizo de nuevo... Detienen a un hombre por provocar otra vez un incendio forestal en Jalisco

Detuvieron a un hombre identificado como Nolberto Ismael “N” por su supuesta participación en un incendio forestal que dañó cuatro hectáreas dentro del Área Natural Protegida del Cerro Viejo, en Tlajomulco de Zúñiga. Las autoridades de Jalisco lo señalan como probable responsable del delito de ecocidio, una falta grave debido a que el fuego se originó en una zona que, desde 2013, está bajo resguardo estatal.

Provocó el incendio forestal en Jalisco hace 3 años

El incendio ocurrió el 30 de abril de 2022, luego de que el C4 recibió un reporte sobre un siniestro en el paraje conocido como La Cruz, cerca del ejido de San Miguel Cuyutlán. Al llegar, brigadistas y elementos de Protección Civil detectaron cinco puntos con fuego activo, por lo que se desplegó un fuerte operativo para evitar que el incendio avanzara.

Para controlar las llamas participaron 16 brigadistas y un helicóptero, que tuvo que realizar 28 descargas de agua, cada una de 800 litros. El fuego se controló a las 09:30 de la mañana y fue apagado por completo horas más tarde, a las 12:22.

Tras revisar el daño, un inspector ambiental confirmó que el fuego arrasó con roble, encino, hojarasca y pastizal, afectando por completo el ecosistema del área protegida. Con esa evidencia, el municipio presentó la denuncia formal y, con las investigaciones de la Vicefiscalía Especializada en Concertación Social , el caso llegó ante un juez.

Durante la audiencia del 5 de diciembre, el Juez de Control determinó que había elementos suficientes para procesar al hombre, quien además ya tenía antecedentes por un caso similar, en el que también fue sentenciado por ecocidio mediante un procedimiento abreviado.

Ahora, Nolberto Ismael “N” deberá permanecer en prisión preventiva, mientras la Fiscalía tiene un plazo de tres meses para cerrar la investigación complementaria y avanzar en el proceso penal.

¿Qué sanciones aplican en Jalisco por el delito de ecocidio?

En Jalisco, el ecocidio es un delito considerado grave. Dependiendo del daño ambiental, las sanciones pueden incluir:

