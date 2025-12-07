Tragedia en Tamaulipas: Muere conductor prensado tras aparatoso choque en Reynosa; presumen que ‘jugaba’ carreras|VIDEO

Una tragedia de última hora encendió la alerta en Reynosa, Tamaulipas, luego de que un violento choque dejó un conductor muerto y provocó caos vial e una intensa movilización de emergencia la mañana de este domingo 7 de diciembre.

Muere conductor prensado tras fuerte choque con árbol en Reynosa, Tamaulipas

El accidente ocurrió sobre el bulevar Morelos, una de las vialidades más concurridas de Reynosa, donde testigos señalaron que el automovilista presuntamente participaba viajaba a exceso de velocidad instantes antes de perder el control y terminar prensado dentro de su vehículo.

De acuerdo con los primeros reportes, el choque se registró cuando el conductor de un Ford Fusion gris circulaba sin respetar los limites de velocidad y, al llegar a la colonia Roma, habría 'jugado' carreras con una camioneta Jeep Cherokee.

En un giro brusco, el vehículo impactó una luminaria del alumbrado público, para después proyectarse contra un árbol que terminó partido por la fuerza del impacto.

El hombre murió al instante, quedando atrapado entre los restos de la unidad; paramédicos que arribaron al sitio del siniestro confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Autoridades atienden caos vial tras fuerte choque en Reynosa, Tamaulipas

Elementos de Protección Civil, Bomberos, Guardia Estatal y personal de la Fiscalía General de Justicia resguardaron el área mientras los peritos realizaban maniobras para liberar el cuerpo, aún sin identificar; la vialidad permaneció cerrada por varios minutos debido a la magnitud del percance.

Peritos de la Fiscalía de Tamaulipas iniciaron las diligencias correspondientes para determinar con precisión la mecánica del choque, incluyendo la posible participación de otro vehículo y las causas que llevaron al automovilista a perder el control.

Las autoridades también revisarán cámaras de seguridad sobre el bulevar Morelos para confirmar si, efectivamente, el conductor competía en carreras clandestinas; por su partel, el cuerpo del occiso fue trasladado al anfiteatro local, donde se aplicarán estudios forenses.