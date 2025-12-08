VIDEO: Chofer empuja a estudiante del camión por exigir descuento en Baja California Sur

Este fin de semana circuló en redes un video que muestra cómo un estudiante fue agredido por un chofer de transporte público que, tras negarle la tarifa de descuento, lo empujó de un camión en movimiento en Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El hecho provocó una ola de reacciones negativas que llegó hasta el Ayuntamiento de Los Cabos, donde autoridades confirmaron que el hombre fue suspendido de sus labores.

VIDEO: Estudiante es arrojado del camión en Los Cabos, BCS

Se sabe que todo ocurrió en la zona conocida como Pollo de Oro, en Cabo San Lucas, donde el joven abordó una unidad de la agrupación Tracolsa y, como cualquier estudiante con credencial vigente, solicitó el descuento del 50%.

Sin embargo, el chofer dijo que por ser sábado no había descuentos, además de afirmar que a él le “cobraban” esa diferencia.

La discusión comenzó a escalar cuando el estudiante pidió su cambio, ya que le habían cobrado el pasaje completo. En los videos difundidos se escucha decirle: “Si no me va a cobrar los 8 pesos, bajo, no hay problema”.

¡Indignante! 😡 Chofer arroja a un joven del camión en movimiento tras reclamarle el descuento de estudiantes en Cabo San Lucas, Baja California pic.twitter.com/5Ao6smEsem — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 8, 2025

El conductor no respondió y, mientras el afectado insistía en que le devolvieran el cambio, el chofer empezó a manotearlo hasta empujarlo fuera de la unidad, sin importarle que el joven cayó fuertemente sobre el pavimento.

Testigos aseguran qué el señor detuvo la unidad solo para decir que “él se tiró solo”, y después arrancó el camión. Mientras que el estudiante, quien debido al susto comenzó a llorar, fue auxiliado por los vecinos.

🚨😡Chofer arroja a estudiante de una unidad de transporte en movimiento en Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur.

📌El joven reclamó el descuento estudiantil, vigente todos los días, y el conductor lo empujó mientras la unidad estaba en marcha. Afortunadamente, el estudiante fue… pic.twitter.com/RUXI3H833b — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) December 8, 2025

Autoridades de Los Cabos suspenden al chofer del camión en BCS

Este lunes 8 de diciembre, el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez, confirmó que la Dirección Municipal de Transporte intervino, tras viralizarse el video.

El Ayuntamiento se comprometió a brindar asesoría legal al joven, quien por fortuna no presentó heridas graves. Además, informó que la propia empresa Tracolsa inhabilitó al chofer hasta nuevo aviso.

Por su parte, explicó que el artículo 35 de la Ley de Transporte del Estado explica que todos los concesionarios y choferes están obligados a otorgar descuentos del 50% a estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad los 365 días del año, sin importar si es fin de semana.

Por lo tanto, el conductor sí pudo haber violado la Ley de movilidad estatal, por lo que será la empresa la que decida las sanciones correspondientes.

“Reprobamos completamente estas acciones y daremos seguimiento puntual al caso”, declaró Agúndez, quien aseguró que el municipio reforzará la vigilancia para garantizar que los derechos de los usuarios sean respetados.

