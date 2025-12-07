Localizan sin vida a Judith Alexandra, joven embarazada desaparecida en Aguascalientes hace 3 meses

La búsqueda de Judith Alexandra Olayo Arredondo terminó la noche del 5 de diciembre, luego de que su cuerpo fuera localizado, presuntamente en un bordo de agua en Aguascalientes.

La joven, quien tenía cinco meses de embarazo, desapareció el 15 de septiembre después de salir con su pareja rumbo a un festejo patrio en la comunidad de Bajío los Vázquez.

Desde aquel día su familia buscó respuestas, pues aseguran que Judith sufría violencia en su relación y que la última vez fue vista desnuda mientras pedía ayuda.

¿Cómo desapareció Judith Alexandra?

Judith, quien habría cumplido 21 años el pasado 2 de octubre, salió de su casa acompañada de su novio, identificado como Diego, con quien mantenía una relación de unos meses marcada por la violencia, según familiares y testigos.

El último contacto con su familia fue una llamada telefónica el lunes 15 de septiembre. Después de eso, todo se volvió confuso. La familia intentó comunicarse sin éxito hasta que, más tarde, fue el propio Diego quien respondió el celular de Judith asegurando que ya iban con rumbo a Aguascalientes, pero esto nunca se cumplió.

Durante la búsqueda, la familia llegó a la comunidad de Los Codos, donde habitantes cafirmaron haber visto a Judith huyendo sin ropa y pidiendo ayuda, visiblemente nerviosa.

Según esos testimonios, la joven dijo que escapaba de Diego. Intentó tomar una bicicleta para huir, pero no funcionó. Al ver que la policía tardaba en llegar, siguió corriendo hasta perderse.

Localizan sin vida a Judith Alexandra luego de 3 meses

Mientras las investigaciones continuaban, el novio de la joven embarazada eliminó de sus redes sociales todas las fotos en las que aparecía con ella y borró amigos en común, lo que aumentó las sospechas.

A esto se suma que, en noviembre, Nataly Arredondo, integrante del colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia y madre de Judith Alexandra, recibió mensajes amenazantes por parte de la pareja de la joven.

Casi tres meses después de su desaparición, la noche del 5 de diciembre, el cuerpo de Judith Alexandra fue encontrado sin vida en un bordo de agua en la comunidad Soledad de Abajo, cerca de Calvillo.

La Fiscalía maneja de la hipótesis de una caída accidental; sin embargo, colectivos y familiares piden que la investigación se realice con perspectiva de género, exigiendo justicia para Judith y su bebé.