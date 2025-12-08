VIDEO: Automovilista atropella a peregrinos en Nuevo León; conductor escapa entre el caos del trágico accidente

La madrugada de este lunes quedó marcada por un grave accidente en el municipio de Hidalgo, Nuevo León, cuando un grupo de peregrinos que avanzaba hacia la Parroquia de Nuestra Señora del Pueblito fue embestido por un vehículo compacto.

Peregrinos en Nuevo León fueron atropellados y conductor huye entre el caos

El percance ocurrió en el cruce de las calles Bravo e Hidalgo, una zona céntrica por donde cada año transitan decenas de personas rumbo a los festejos tradicionales de la Virgen del Pueblito.

De acuerdo con los primeros reportes, al menos ocho integrantes de la peregrinación resultaron lesionados. Entre ellos se encuentran personas adultas mayores que caminaban al frente del contingente cuando un automóvil color guinda irrumpió en la vialidad y los arrolló.

Testigos señalaron que el conductor no detuvo la marcha y huyó de inmediato del lugar, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TRAGEDIA EN TAMAULIPAS: MUERE CONDUCTOR PRENSADO TRAS APARATOSO CHOQUE EN REYNOSA; PRESUMEN QUE ‘JUGABA’ CARRERAS|VIDEO

Elementos de Protección Civil de Hidalgo, con apoyo de personal de Mina y Abasolo, acudieron para brindar los primeros auxilios; en el sitio se confirmó que tres de las víctimas presentaban lesiones de gravedad, por lo que fueron trasladadas de urgencia hacia hospitales de la Zona Metropolitana.

El resto de los heridos recibió atención prehospitalaria en el área donde quedó detenida la peregrinación, mientras se realizaba la evaluación de su estado de salud.

El impacto generó una fuerte movilización en la zona, pues la peregrinación avanzaba lentamente y varias personas presenciaron el momento del atropello. Las autoridades acordonaron el área para permitir el paso de ambulancias y confirmar el número de lesionados.

Revelan lista de peregrinos heridos en Hidalgo, Nuevo León

Personal de Protección Civil difundió la lista preliminar de víctimas y los hospitales a los que fueron canalizadas. Entre los heridos trasladados al Hospital Universitario se encuentran Irasema Gutiérrez Escamilla, de 65 años; María Verónica Limbrera Ibarra, de 67; además de una persona que aún no ha sido identificada.

En la Clínica Hospitaria fue atendida Gloria Moreno Alvarado, de 86 años. A su vez, en centros del IMSS se reportó el ingreso de María Delia González Martínez, de 65 años, al Hospital 21, así como una persona sin identificar a la Clínica 45.

A la Clínica Sección 50 ingresó Blanca Estela Sánchez, de 58 años, mientras que otra víctima no identificada fue canalizada al Hospital Muguerza, donde permanece bajo observación médica.