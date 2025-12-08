Cateo desata violenta balacera en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: Hay detenciones, heridos y decomiso de drogas

Una intensa balacera registrada esta mañana en la colonia Vida Mejor, al oriente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas , derivó en una amplia movilización de corporaciones de emergencia; el tiroteo provocó caos, cierres viales, destrozos y un saldo de varios heridos y detenidos.

Así ocurrió la balacera en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Los primeros reportes señalan que los disparos comenzaron durante el cumplimiento de una orden de cateo en un inmueble señalado dentro de una investigación estatal, lo que provocó que los elementos fueran atacados por un grupo de delincuentes armados.

En cuestión de minutos, el sonido de las detonaciones alertó a vecinos y activó un operativo coordinado en toda la zona.

El enfrentamiento se extendió por varios minutos y alcanzó diferentes puntos del fraccionamiento, cercano a la Central de Abastos.

Testigos relataron que escucharon ráfagas continuas mientras buscaban resguardarse en sus viviendas, al tiempo que alertaban al 911 sobre la presencia de hombres armados. Elementos de la Policía Municipal, Guardia Estatal y personal operativo de la Fiscalía General del Estado (FGE) se desplazaron hacia la zona para contener la agresión y asegurar el área.

Reportes revelan al menos dos heridos y más de 10 detenidos por Balacera en Chiapas

Paramédicos de distintos cuerpos de emergencia acudieron para atender a los heridos; según el reporte preliminar, dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a hospitales de la capital para recibir atención médica.

La Fiscalía General del Estado confirmó la detención de al menos una decena de personas durante las diligencias; también informó el aseguramiento de diversas armas de fuego y dosis de droga dentro del inmueble intervenido y en espacios aledaños.

Estas evidencias quedaron a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Tras el enfrentamiento, varias calles del fraccionamiento Vida Mejor fueron acordonadas mientras personal pericial realizaba el levantamiento de indicios.

Las autoridades mantienen presencia en la zona para continuar con las labores de verificación y descartar riesgos adicionales para la población.

La Fiscalía estatal señaló que, una vez concluidos los análisis periciales y procesada la información recabada durante el cateo, se ofrecerán detalles adicionales sobre las personas detenidas y la naturaleza del operativo; de momento, la investigación continúa abierta.