Alerta AMBER: Jatzyri Yetzalem Ramírez Jiménez, de 3 años de edad, desapareció en Oaxaca

La niña Jatzyri Yetzalem Ramírez Jiménez desapareció en Putla Villa de Guerrero en Oaxaca, por lo que las autoridades emitieron la Alerta AMBER para dar con su paradero.

La pequeña de apenas 3 años de edad desapareció el 4 de diciembre de 2025. Tiene 90 centímetros de estatura, cabello lacio castaño claro, ojos verdes. La última vez que se le vio fue en el barrio Yutee de la comunidad oaxaqueña mencionada.

Las autoridades piden la colaboración de la ciudadanía, ya que temen que la menor sea víctima de un delito.

La Coordinación Nacional Alerta AMBER México les informa sobre la activación de la alerta AMBER nacional AAMX2160, para la búsqueda de la niña JATZYRI YETZALEM RAMÍREZ JIMÉNEZ, de 03 años de edad. pic.twitter.com/rvPL5GA1Ss — AlertaAmberSLP (@AlertaAmberSLP) December 7, 2025

¿Cómo funciona la Alerta AMBER en México?

La Alerta AMBER se activa únicamente en los casos más graves de desaparición o posible secuestro de menores de edad, con el propósito de movilizar a la comunidad y facilitar su localización segura y rápida.

Una vez emitida, la alerta se difunde de forma inmediata a través de radio, televisión, redes sociales, carteles en espacios públicos, teléfonos celulares y otros dispositivos capaces de recibir información de emergencia.

Este sistema, implementado en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos, ha demostrado ser una herramienta clave para la búsqueda y rescate de niñas, niños y adolescentes desaparecidos.

¿Cómo se activa una Alerta AMBER?

Para solicitar la activación de una Alerta AMBER en México, los familiares o tutores deben comunicarse al número nacional 01 800 00 854 00, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Posteriormente, es necesario acudir al Ministerio Público de la localidad para formalizar el reporte. Una vez que se confirma que no se cuenta con información sobre el paradero del menor, la activación de la alerta es inmediata, lo que permite que las autoridades y la ciudadanía se unan en su búsqueda.

Te puede interesar: