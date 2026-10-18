¡Tragedia rumbo a Chalma! Camioneta de peregrinos cae a barranco; muere una mujer y hay 15 heridos

Una mujer de aproximadamente 63 años murió y otras 15 personas resultaron lesionadas luego de que una camioneta que transportaba peregrinos de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, cayó a un barranco de unos 15 metros de profundidad aproximadamente en Ocuilan, Estado de México, el accidente ocurrió la tarde del sábado 17 de octubre.

El grupo se dirigía al Santuario del Señor de Chalma cuando ocurrió el accidente en el paraje Cerro de los Pericos.

¿Cómo ocurrió el accidente de peregrinos en Ocuilan?

Los ocupantes viajaban en una camioneta tipo Urvan que salió de la carretera Santiago–Chalma y terminó en una zona de difícil acceso para rescatistas; tras el percance, equipos de emergencia acudieron para auxiliar a las víctimas; los sobrevivientes fueron trasladados al Hospital Municipal de Malinalco para recibir atención médica.

Los primeros reportes indican que el conductor perdió el control del vehículo mientras circulaba por la carretera hacia Chalma; la unidad abandonó el camino y cayó a la barranca, aunque hasta el momento no se han establecido oficialmente las causas que provocaron el siniestro.

La caída dejó un saldo preliminar de una persona fallecida y 15 lesionadas. Entre quienes resultaron heridos habría menores de edad, de acuerdo con información difundida después del accidente; sin embargo, no se cuenta con un balance médico oficial que detalle la condición de cada víctima.

Trasladan a los heridos al Hospital Municipal de Malinalco

Paramédicos de distintas corporaciones participaron en las labores de auxilio y brindaron atención prehospitalaria a los peregrinos antes de llevarlos al hospital de Malinalco.

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Fiscalía del Edomex investiga las causas del accidente

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizó las actuaciones correspondientes y el levantamiento del cuerpo de la mujer que perdió la vida; las investigaciones deberán determinar qué provocó que la camioneta saliera de la carretera y cayera al barranco.

El grupo de peregrinos había salido de la alcaldía Iztapalapa con destino al Santuario del Señor de Chalma, uno de los principales lugares de peregrinación religiosa del Estado de México.