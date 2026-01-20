Alerta por frío, lluvia y heladas: la CDMX arranca la semana con clima extremo

El clima en la Ciudad de México arrancó la semana con un combo poco amable: autoridades emiten alerta por frío intenso por la mañana, lluvias ligeras durante el día y heladas en algunas zonas. Para la tarde de este lunes se espera ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado y condiciones para lluvias ligeras, principalmente en el sur de la capital.

Sin embargo, el contraste térmico será marcado. Durante la madrugada y las primeras horas del día, el ambiente se mantiene frío a muy frío, sobre todo en zonas altas del sur y poniente, donde las temperaturas bajan de forma considerable.

Alcaldías en Alerta Naranja y Amarilla por frío

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó Alerta Naranja en la alcaldía Tlalpan, debido a la presencia de heladas y temperaturas que van de 1 a 3 grados centígrados. En estas condiciones, el riesgo para la salud aumenta, especialmente para niñas, niños, personas adultas mayores y mujeres embarazadas.

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del martes 20/01/2026 en la demarcación: @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/Wz5skzdHYV — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 19, 2026

Además, se mantiene Alerta Amarilla en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta, donde se prevén temperaturas bajas de entre 4 y 6 grados.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del martes 20/01/2026 en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC y @AlcMilpaAlta.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/os5oPB27zR — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 19, 2026

Al momento de esta publicación, ya se reportan lluvias en Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, por lo que se recomienda tomar precauciones si vas a salir de casa o circular por estas zonas.

Frío por la mañana, lluvias por la tarde en la CDMX

Este tipo de clima puede ser engañoso. Aunque por la tarde el ambiente puede sentirse más templado, el frío regresa con fuerza por la noche y madrugada. Además, el cielo nublado favorece la sensación térmica baja, sobre todo en áreas con viento y humedad.

Las autoridades advierten que estos cambios bruscos de temperatura pueden provocar enfermedades respiratorias, por lo que es importante no confiarse aunque el día se vea “tranquilo”.

Recomendaciones para protegerte del frío

Ante las bajas temperaturas , Protección Civil emitió una serie de recomendaciones sencillas pero clave para evitar riesgos:



Protege especialmente a niñas, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.

Si usas calentadores o chimeneas, mantén una ventilación adecuada para evitar intoxicaciones.

Usa crema hidratante para proteger la piel del frío .

. Mantén tu esquema de vacunación actualizado, en especial contra enfermedades respiratorias.

Abrígate bien y cubre nariz y boca al salir.

Evita cambios bruscos de temperatura.

Resguarda a tus mascotas del frío y no las dejes a la intemperie.

Toma suficiente agua y consume frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

El frío, combinado con humedad y lluvias, puede generar riesgos tanto en la salud como en la movilidad. Si vives o transitas por zonas con alerta, lo mejor es salir bien abrigado y estar pendiente de los avisos oficiales.