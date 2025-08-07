ALERTA AMBER: Hermanitas desaparecen en Ecatepec, Edomex; son Xareni y Yureimi Beltrán, de 5 y 7 años

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha emitido una Alerta Amber para localizar a dos hermanas, Xareni Yatzil y Yureimi Yatzuri Beltrán Martínez, de 5 y 7 años de edad, respectivamente. Las menores fueron sustraídas de su núcleo familiar el pasado 31 de julio de 2025, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Edomex.

La urgencia en su búsqueda radica en el temor de que ambas puedan ser víctimas de un delito, por lo que las autoridades piden la máxima difusión de sus datos.

Desaparición de las hermanas Beltrán Martínez: Ficha de búsqueda y características

El reporte de la desaparición de las niñas se activó el 2 de agosto de 2025, dos días después de los hechos en el Estado de México. Desde ese momento, se iniciaron los protocolos de búsqueda para dar con el paradero de las menores. A continuación, se detallan las características físicas de cada una de ellas, información vital para la colaboración ciudadana.

Xareni Yatzil Beltrán Martínez

Edad: 5 años

5 años Fecha de Nacimiento: 16 de abril de 2020

16 de abril de 2020 Estatura: 1.10 metros

1.10 metros Peso: 22 kg

22 kg Complexión: Delgada

Delgada Tez: Morena clara

Morena clara Cabello: Castaño oscuro y lacio

Castaño oscuro y lacio Ojos: Color café oscuro

Color café oscuro Vestimenta al momento de la desaparición: Falda azul con la imagen de Mickey Mouse, playera azul y tenis negros.

Yureimi Yatzuri Beltrán Martínez

Edad: 7 años

7 años Fecha de Nacimiento: 22 de enero de 2018

22 de enero de 2018 Estatura: 1.30 metros

1.30 metros Peso: 40 kg

40 kg Complexión: Robusta

Robusta Tez: Morena clara

Morena clara Cabello: Castaño oscuro y lacio

Castaño oscuro y lacio Ojos: Color café oscuro

Color café oscuro Vestimenta al momento de la desaparición: Short de mezclilla azul, playera blanca y tenis blancos.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a las siguientes personas comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/AnuMn0ZCz2 — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 6, 2025

Fiscalía del Edomex emite Alerta Amber y hace llamado a la ciudadanía

La Fiscalía del Estado de México ha hecho un llamado a la sociedad para que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Xareni y Yureimi se comunique de inmediato con las autoridades. Cada minuto es crucial en la búsqueda de menores desaparecidos.

Se pide a la ciudadanía compartir esta información en redes sociales y con sus conocidos, ya que la difusión masiva puede ser la clave para que las niñas regresen a casa sanas y salvas.

Las autoridades insisten en que cualquier pista, por insignificante que parezca, debe ser reportada, y toda la información proporcionada será tratada con total confidencialidad.

Si tienes datos que puedan ayudar a la localización de las hermanas Beltrán Martínez, puedes comunicarte a los siguientes números telefónicos:



Emergencias: 911

911 ALERTA AMBER México (Lada sin costo): 800 00 854 00

800 00 854 00 ALERTA AMBER Estado de México (Lada sin costo): 800 89 029 40

800 89 029 40 LOCATEL CDMX: (55) 5658-1111

(55) 5658-1111 LOCATEL EDOMEX: (722) 167-88-08

La colaboración de la comunidad es una herramienta invaluable para las autoridades. La solidaridad de la gente puede marcar la diferencia entre un final trágico y un reencuentro feliz. Ayuda a que Xareni y Yureimi regresen con su familia.