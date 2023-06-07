VIDEO: El volcán Kilauea entra en erupción una vez más en Hawái

El volcán Kilauea, en Hawái, entró en erupción una vez más la mañana de este miércoles 7 de junio; sin embargo, la lava se mantiene en el suelo del cráter, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El Observatorio Volcánico de Hawái (HVO) de la organización detectó un resplandor en las imágenes de la cámara web de la cumbre del Kilauea, lo que indica una nueva erupción.

Las autoridades pasaron de código naranja a rojo mientras evalúan el riesgo de la erupción para mantener a las personas a salvo.

"La actividad se limita a Halemaʻumaʻu (cráter) y los peligros se volverán a evaluar a medida que avance la erupción", indicó el USGS.

Por el momento, la erupción está confinada dentro del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, por lo que el observatorio está en "comunicación constante" con los funcionarios del parque para estar alertas ante cualquier cambio. Por lo que por ahora no hay indicios de que las poblaciones cercanas estén amenazadas.

HAWAII- Now. Kīlauea volcano, didn’t get the memo!!



We don’t allow spewing volcanos anymore, due to Net Zero targets.



UN calls for international agreements and billions in tax payers funds to phase them out by 2030!



pic.twitter.com/NfrYLxInQ2 — Bernie's Tweets (@BernieSpofforth) June 7, 2023

¿Cuántas veces ha hecho erupción el volcán Kilauea?

El volcán Kilauea se ubica en un área cerrada del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, es uno de los volcanes más activos del mundo.

El Kilauea entró en erupción por última vez en enero y su actividad se prolongó hasta marzo. En 2019, una serie de terremotos y una gran erupción en Kilauea provocaron la destrucción de cientos de hogares y negocios.

El volcán había mantenido "tranquilo" desde diciembre de 2021, cuando terminó la erupción que inició en septiembre, pero a inicios de este año comenzó de nuevo a tener actividad.