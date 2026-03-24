Cayó a un abismo: 10 muertos tras accidente de autobús en Perú

Un autobús de turismo terminó en un barranco en Perú. La unidad llevaba a al menos 27 personas con destino al Nevado Rajuntay.

El accidente ocurrió la madrugada del domingo 22 de marzo de 2026, cuando la unidad se perdió el control y se salió de la vía en la carretera Chinchan - Marcapomacocha, para caer desde una altura de 60 metros en el límite de las regiones de Lima y Junín.

Neblina y difícil acceso: Las condiciones que complicaron el rescate en Marcapomacocha

Los restos del autobús, oeprado por la compañía Abisho, quedaron esparcidos alrededor del terreno. La zona estaba afectada por la presencia de neblina al momento del accidente y las condiciones de difícil acceso.

Rescatistas llegaron al fondo del barranco para auxiliar a los pasajeros, quienes quedaron atrapados entre los restos del vehículo.

Balance de víctimas: Fallece el conductor y nueve pasajeros tras el siniestro

Las autoridades confirmaron la muerte de siete personas, entre ellas, el conductor del autobús, identificado como Jacinto Vidal Navarro Aroni. Al menos 10 personas resultaron heridas, por lo cual fueron traladadas a hospitales de zonas cercanas. No obstante,ntres de ellos murieron posteriormente.

El Ministerio Público realizó el levantamiento de los cuerpos, mientras que la Policía Nacional inició las investigaciones para determinar las causas de estre trágico accidente que enluta a varias familias.

