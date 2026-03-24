Un nuevo episodio de la guerra entre Rusia y Ucrania encendió las alarmas internacionales; esto luego de que la histórica iglesia de San Andrés, ubicada en la ciudad de Lviv, fue alcanzada por un dron durante un ataque atribuido a Rusia, según confirmó la viceprimera ministra de Ucrania, Yulia Svyrydenko.

El nuevo ataque ocurrió a plena luz del día, en una zona céntrica, además de concurrida, lo que incrementó la preocupación por la seguridad de la población civil y la protección del patrimonio cultural.

¿Qué ocurrió en Lviv durante el ataque con drones?

De acuerdo con reportes verificados por la agencia Reuters, varios drones impactaron el área donde se encuentra la iglesia del siglo XVII, parte de un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Los videos y el material visual confirmaron la ubicación del ataque gracias a la coincidencia de edificios, calles y torres visibles con imágenes satelitales previas; además, autoridades locales corroboraron que el incidente ocurrió durante una ofensiva con drones en la zona.

🇺🇦🇷🇺 ▶️ #VIDEO | Ataque de Rusia con dron deja 17 heridos en Ucrania



El ataque impactó una histórica iglesia de Ucrania, Patrimonio de la Humanidad



🔗➡️ https://t.co/R5axfNSL8g pic.twitter.com/jrTlToaInE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 24, 2026

Heridos por nuevo ataque con drones de Rusia contra Ucrania

Funcionarios ucranianos informaron que al menos 17 personas resultaron heridas tras el ataque de Rusia en Ucrania; aunque no se ha detallado la magnitud total de los daños estructurales, imágenes posteriores muestran humo elevándose en el área, lo que sugiere afectaciones significativas.

El impacto sobre un histórico edificio genera una preocupación adicional, ya que estos sitios cuentan con protección internacional por su valor cultural y arquitectónico.

In Lviv, at least two people were seriously injured after a Russian drone struck a building.



A historic building in the city center has been engulfed in flames. pic.twitter.com/0JXwaHuhny — Visegrád 24 (@visegrad24) March 24, 2026

¿Por qué es relevante este ataque en Ucrania?

La ciudad de Lviv, situada en el oeste de Ucrania, era considerada relativamente la más segura, en comparación con otras zonas del país; sin embargo, este ataque diurno marca un cambio en la dinámica del conflicto, ampliando el alcance de las ofensivas.

Expertos en geopolítica advierten que el uso de drones de fabricación iraní por parte de Rusia ha incrementado la capacidad de realizar ataques precisos a larga distancia, afectando tanto infraestructura como zonas civiles.

🚨 Russia has just hit Lviv’s historic old city with a drone. The attack is still underway. pic.twitter.com/WB3CSNZanr — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) March 24, 2026

Patrimonio en riesgo en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania

El daño a un sitio vinculado a la UNESCO pone nuevamente sobre la mesa el riesgo que enfrentan los bienes culturales en contextos de guerra. Organismos internacionales reiteran la importancia de respetar estos espacios, considerados parte del legado de la humanidad.

El ataque en Lviv no solo deja heridos, sino también una pregunta urgente: ¿hasta qué punto el conflicto seguirá poniendo en peligro no solo vidas, sino también la historia compartida del mundo?

