Expulsada 100 metros: El increíble relato de la sobrecargo que sobrevivió al choque en el aeropuerto de LaGuardia

Entre las sobrevivientes del choque del avión de Air Canada contra un camión de bomberos en el aeropuerto de LaGuardia en Nueva York, está la de la sobrecargo Solange Tremblay, quien salió expulsada debido al impacto.

El siniestro sucedió la noche del domingo 22 de marzo de 2026 cuando el avión regional CRJ-900 impactó contra un camión de bomberos que atendía otra emergencia distinta. La tragedia cobró la vida de los dos pilotos, mientras que Solange fue expulsada a más de 100 metros de distancia.

Atada a su asiento: ¿Cómo logró salvarse Solange Tremblay tras el impacto fatal?

La asistente de cabina estaba sentada justo detrás de los pilotos. La fuerza del impacto la dejó varios metros lejos de la aeronave y el personal de emergencias aún la encontró sujetada en su asiento con ayuda de los cinturones de seguridad.

Sarah Lépine, hija de Solange Temblay, aseguró que su madre sufrió varias fracturas y está hospitalizada por una pierna rota.

“Es un verdadero milagro. Al momento del impacto, su asiento fue expulsado por más de 100 metros del avión. La encontraron y aún estaba atada a su asiento: Tenía un ángel guardián cuidándola. Pudo haber sido mucho peor”, dijo en entrevista con la cadena CNN.

El vuelo de Air Canada Express, operado por la aerolínea regional Jazz Aviation, transportaba 72 pasajeros y cuatro tripulantes.

Falla en el sistema ASDE-X: La NTSB revela por qué no hubo alerta en la pista

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) informó que un sistema que habría permitido rastrear el movimiento de aeronaves y vehículos en el aeropuerto de LaGuardia no funcionaba, por lo que sucedió el choque fatal.

“El sistema ASDE-X no generó ninguna alerta debido a la proximidad de los vehículos que se incorporaban y se separaban de la pista, lo que impidió crear un registro de alta fiabilidad”, declaró la presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy, a reporteros el 24 de marzo de 2026.

El ASDE-X, o Equipo de Detección de Superficie Aeroportuaria, Modelo XS, es un sistema de monitoreo diseñado para ayudar a reducir las incursiones en pista que permite a los controladores de tráfico aéreo rastrear el movimiento en superficie de aeronaves y vehículos.

Sin transpondedor: Las peligrosas carencias del equipo de emergencia en LaGuardia

Homendy también afirmó que el camión de bomberos, que estaba cruzando una pista del aeropuerto de LaGuardia para ayudar a otro avión, no tenía transpondedor, a diferencia de los camiones en otros aeropuertos de Estados Unidos.

No obstante, acotó que aún no está claro si alguna tecnología hubiera podido evitar el incidente, dado lo rápido que ocurrió. Homendy agregó que había dos controladores trabajando en la torre de control de la terminal aérea neoyorquina.

