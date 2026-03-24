Cae el “Hombre Araña” en Chile: lo que descubrió la policía sorprendió a todos

En Chile, un hombre de 28 años, conocido por disfrazarse como el popular “Hombre Araña”, fue detenido por las autoridades en la ciudad de Valparaíso, luego de descubrirse que estaba prófugo de la justicia.

El sujeto se ganaba la vida realizando presentaciones del superhéroe en la vía pública, interactuando con peatones y turistas; sin embargo, su historia dio un giro inesperado cuando fue sometido a un control de identidad.

¿Cómo fue la detención del “Hombre Araña” en Chile?

De acuerdo con información oficial de Carabineros de Chile, el arresto ocurrió durante un control preventivo rutinario en la zona. Al verificar sus datos, los agentes detectaron que el individuo contaba con una orden de aprehensión vigente, lo que llevó a su inmediata detención en el lugar.

El contraste entre su apariencia, caracterizado como Spiderman, y su situación legal generó impacto tanto entre testigos como en redes sociales.

Arresto de Spiderman en Chile: ¿Qué antecedentes tenía el detenido?

Según reportes policiales, el hombre acumulaba diversos antecedentes, entre ellos:



Homicidio frustrado



Amenazas simples



Riña pública



Desórdenes.

Además, la orden judicial activa correspondía al delito de amenazas condicionales, lo que agravó su situación legal. Las autoridades confirmaron que fue puesto a disposición de un tribunal, donde se determinarán las medidas correspondientes.

🇨🇱 | ÚLTIMA HORA: Detienen al “Hombre Araña” en Chile: estaba prófugo.



Carabineros de Valparaíso detuvo a un hombre de 28 años disfrazado de “Spiderman”, quien se ganaba la vida personificando al superhéroe en la vía pública.



Al realizarle un control de identidad preventivo, se… pic.twitter.com/0wYF2Q8Y52 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 24, 2026

El caso llamó la atención no solo por el historial delictivo, sino por el hecho de que el detenido utilizaba la imagen de un personaje icónico del entretenimiento. El contraste entre la figura de un “superhéroe” y la realidad judicial del sujeto, generó una fuerte reacción en redes sociales, donde usuarios compartieron imágenes y comentarios sobre el insólito arresto.

Las autoridades destacaron la importancia de los controles de identidad preventivos, herramienta que permite detectar personas con órdenes pendientes y reforzar la seguridad pública.

Cabe decir que este tipo de operativos son clave para ubicar a individuos prófugos, incluso en contextos inesperados como este. El caso deja una imagen difícil de ignorar: un personaje asociado con la justicia… ¡detenido por la ley! Y abre una pregunta inevitable: ¿qué tan fácil es pasar desapercibido en plena vía pública, incluso bajo una máscara?