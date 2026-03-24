¿Como en Cuba? Apagones llevan a “plan de racionamiento” en Venezuela; culpan al Sol

En Venezuela, además de soportar más de 20 años de socialismo del siglo XXI, ahora los ciudadanos deben soportar los apagones de energía que son más constantes. El régimen responsabiliza al calor que será más intenso en los siguientes días por un fenómeno solar y llama a ahorrar energía.

Venezuela anuncia racionamiento eléctrico de 45 días por "fenómeno solar"

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, anunció que habrá un plan de racionamiento eléctrico que durará 45 días, debido a que los rayos del Sol van a caer directamente a un ángulo de 90 grados sobre el país sudamericano por ese lapso.

“Hoy es un día importante, porque hoy es lo que se llama el pasaje perpendicular de los rayos solares de sur a norte, que en concreto quiere decir que, durante 45 días, a partir de hoy, los rayos del sol van a caer directamente sobre Venezuela”, declaró la mandataria el 22 de marzo de 2026.

Maduro tiene “cero legitimidad”: María Corina Machado

Las medidas de ahorro: Aire acondicionado a 21°C y desconexión de aparatos

El plan de racionamiento pide a los ciudadanos mantener los aires acondicionados a una temperatura que no supere los 21 grados Celsius, así como desconectar los aparatos eléctricos que no se utilicen.

“Así que apelo a la conciencia nacional del ciudadano, de la ciudadana de los organismos públicos para que avancemos en un plan de ahorro de energía eléctrica”, declaró Rodríguez.

De la expropiación al colapso: Cronología de la crisis eléctrica en Venezuela (2007-2026)

El régimen de Venezuela expropió el sistema de generación de electricidad en 2007 y un año después ocurrió el primer gran apagón que afectó a al menos 10 estados. Después de ello, Hugo Chávez declaró emergencia eléctrica debido a una sequía severa que afectó el embalse de Guri y ello llevó a los primeros planes de racionamiento nacional.

“No seremos Cuba, decían en Venezuela”, la entrevista exclusiva a la opositora María Corina Machado

Ya con Nicolás Maduro al frente del país, en 2013 ocurrió un mega apagón que dejó sin electricidad al 70% de la nación sudamericana. Tres años después el régimen decretó una emergencia que llevó incluso a recortar la jornada laboral de los empleados públicos con el fin de ahorrar energía.

Y el 7 de marzo de 2019 sucedió el mayor corte al suministro de energía eléctrica que afectó por más de cinco días a la nación venezolana.

