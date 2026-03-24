¡Rompen el cerco informativo en Cuba! Reportajes de Azteca Noticias se verán en la isla

La realidad que el discurso oficial en Cuba intenta silenciar, ha logrado burlar la censura. A través de una histórica transmisión vía satélite de Radio Televisión Martí, el especial periodístico "Cuba Agoniza", producido por Azteca Noticias, comenzará a emitirse dentro de la isla, llevando a los ciudadanos cubanos una perspectiva sin filtros sobre la crisis sistémica que vive ese país.

El periodista Rodrigo Lema ingresó a territorio cubano bajo la fachada de turista, una decisión que le permitió documentar la cotidianidad de un país detenido en el tiempo.

Sin credenciales oficiales que condicionaran su desempeño, el periodista de Azteca Noticias logró registrar un panorama desolador: estantes vacíos, escasez crónica de medicinas, crisis de combustible y una acumulación de basura que refleja el colapso de los servicios públicos.

El escándalo de las donaciones mexicanas

Uno de los puntos más críticos de la investigación, y que mayor impacto ha generado, es una trama de corrupción que involucra a México.

El reportaje expone el desvío y la venta ilegal de donaciones mexicanas en el mercado negro cubano, recursos que originalmente fueron enviados como ayuda humanitaria y que terminaron convirtiéndose en mercancía para beneficio de unos cuantos.

Lo verdaderamente trascendental de esta cobertura no es solo la denuncia internacional, sino su retorno al interior de la isla, en donde se vive una imposición mediática.

Al ser transmitida por Radio Televisión Martí —una de las escasas señales que logra penetrar el muro del régimen— la información llega directamente a quienes viven esa carestía cada día.

Este ejercicio periodístico, producido por Azteca Noticias trasciende la narrativa del destino turístico para mostrar la crudeza de la resistencia de su gente.

Hoy, los cubanos saben que su realidad no es invisible; el mundo los está escuchando y, por primera vez en mucho tiempo, la información ha encontrado el camino a casa.

El especial Cuba Agoniza se verá dentro de la isla. Esto no es solo una cobertura, es información encontrando camino en un territorio donde normalmente esto no pasa.