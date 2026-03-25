Jair Bolsonaro cumplirá condena en arresto domiciliario en Brasil tras salir del hospital por neumonía

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dejó hoy el hospital donde fue tratado por neumonía y continuará cumpliendo su condena bajo arresto domiciliario , luego de una decisión del Tribunal Supremo; la medida se aplicará tras su alta médica y será revisada en un plazo de 90 días.

Bolsonaro, de 71 años, cumple una condena de 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. Ahora, permanecerá en su domicilio en Brasilia bajo estrictas condiciones mientras continúa su proceso.

¿Por qué Jair Bolsonaro pasará a arresto domiciliario?

La decisión fue tomada por el magistrado Alexandre de Moraes, quien autorizó el cambio de régimen tras considerar el estado de salud del exmandatario; Bolsonaro había sido hospitalizado desde el 13 de marzo por una infección pulmonar que requirió atención en cuidados intensivos.

Tras su evolución, fue trasladado a una habitación estándar y posteriormente dado de alta, lo que permitió evaluar su situación legal bajo nuevas condiciones.

Las condiciones del arresto domiciliario

El expresidente deberá permanecer en su domicilio y portar un brazalete electrónico, además, tendrá restricciones estrictas: no podrá usar teléfono celular, recibir visitas fuera de su círculo cercano ni realizar declaraciones públicas .

La vigilancia estará a cargo de autoridades locales, quienes supervisarán el cumplimiento de las medidas establecidas por el Tribunal Supremo.

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Su caso de Bolsonaro será revisado en 90 días

El juez determinó que la situación de Bolsonaro será reevaluada en un periodo de tres meses; esto permitirá determinar si su estado de salud justifica la continuidad del arresto domiciliario o si debe regresar a prisión.

Especialistas señalan que este tipo de medidas no son comunes en Brasil, ya que suelen aplicarse sin un límite temporal definido.

¿Qué problemas de salud marcaron la decisión del juez?

Bolsonaro ha enfrentado diversos problemas médicos en los últimos años, en gran parte derivados de la puñalada que sufrió durante un acto de campaña en 2018. Desde entonces, ha sido hospitalizado en múltiples ocasiones.

En meses recientes, también fue atendido por una hernia y otros padecimientos, además de una caída que le provocó lesiones.