‘Don Goyo’ amanece con intensa actividad: Popocatépetl despierta con densa columna de ceniza; cómo está la actividad del volcán | VIDEO

'Don Goyo' vuelve a sorprender a México. En las primeras horas de este 12 de octubre, el volcán Popocatépetl registró una intensa actividad con una densa fumarola que fue vista desde varios kilómetros de distancia. El momento exacto fue capturado en un video compartido en redes sociales.

En caso de emisión de ceniza volcánica la pluma se desplazaría hacia el Oeste-Suroeste y el Oeste, con posible caída de ceniza en CDMX.

Así se vivió la repentina exhalación del Popocatépetl captada en video

El video de la actividad del volcán Popocatépetl fue capturado por Webcams de México a través de la cámaras de monitoreo; la grabación sorprendió a millones de mexicanos en redes sociales.

Las imágenes muestran como es que 'Don Goyo' registra una exhalación repentina, expulsando con fuerza una densa y voluminosa columna de ceniza y gas de tonos oscuros que se eleva rápidamente hacia el cielo.

A medida que avanza la grabación, la nube de material volcánico se expande y comienza a dispersarse hacia los costados impulsada por el viento.

🚨 ¡El #volcán #Popocatépetl inicia el día con una espesa columna de ceniza, recordándonos que el gigante sigue activo y no descansa! ¿Alguna vez has presenciado una de sus impresionantes exhalaciones? Vista Tlamacas. Gracias #CENAPRED #timelapse https://t.co/B30Afxg4zM https://t.co/PTz478abDY — Webcams de México (@webcamsdemexico) October 12, 2026

¿En qué fase está el Semáforo de Alerta del Popocatépetl hoy?

El Volcán Popocatépetl se encuentra en "Amarillo Fase 2", manteniendo una actividad baja y estable, según el informe de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.

El Semáforo de Alerta Volcánica en "Amarillo Fase 2" significa que el Popocatépetl muestra un incremento de actividad; sin embargo, no requiere una evacuación inmediata.

¡Excelente semana! De acuerdo al reporte del monitoreo al volcán #Popocatépetl, en caso de emisión de #ceniza volcánica la pluma se desplazaría hacia el Oeste-Suroeste y el Oeste, con posible caída de ceniza en la Ciudad de México. Mantente informado. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 12, 2026

¿Cómo protegerse ante la caída de ceniza volcánica en CDMX?

En caso de la caída de ceniza en algunas zonas de la Ciudad de México, Puebla, Estado de México, Morelos y Guerrero, te compartimos algunas recomendaciones clave para protegerte.

