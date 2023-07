Actores se suman a la huelga de guionistas en Hollywood

Han pasado más de dos meses que escribí sobre la huelgadel gremio de escritores (WGA), quienes siguen firmes en su decisión de no rendirse hasta que se cumplen sus demandas, muy a pesar de que muchos no tienen otro medio de ingreso, saben bien que tienen que seguir manifestándose frente a los estudios para que no se olviden de la importancia que tiene su trabajo.

“Seguimos fuertes, optimistas, vamos a ganar; muchos de los ejecutivos millonarios de los estudios realmente no saben por lo que pasa la clase trabajadora; estamos tratando de hacer lo que amamos y mantenernos en una carrera que nos trae alegría y si no tenemos mejores contratos -más justos- no podemos seguir siendo escritores”, me compartió con cierta esperanza Matthew, quien ya llevaba un par de horas bajo el rayo del sol, a una temperatura de más de 30 grados centígrados, apostado afuera de las instalaciones de CBS, en Los Ángeles.

Durante todo este tiempo, el sindicato de actores ha mostrado abiertamente su apoyo a los escritores; y es que ellos también están a punto de repetir la historia no vista en más de 60 años, donde los dos gremios de la Industria del Entretenimiento están en paro.

Fue en 1960 cuando Ronald Reagan, entonces Presidente del sindicato de actores, y otras celebridades como Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, Jack Lemmon fueron el estandarte de la lucha de los actores que se fueron a huelga al mismo tiempo que los escritores ejerciendo juntos más presión contra los estudios.

Hollywood en huelga. El sindicato de actores, con 160 mil afiliados, se suma al parón del sindicato de guionistas. Le metieron freno a todas las filmaciones que estaban en marcha hasta conseguir que les paguen más. pic.twitter.com/NSV8lGGZZN — Javier Alatorre (@Javier_Alatorre) July 13, 2023

Trabajadores de Hoteles en el Sur de California también dejan sus puestos

Más de 32 mil trabajadores de hoteles en el Sur de California aceptaron también ir a huelga; desde el 2 Julio, cientos de ellos han dejado sus puestos de trabajo justo en plena temporada vacacional. Son 44 los hoteles que están en negociaciones, las que se han detenido hasta el próximo 18 de julio. Cocineros, camareros, meseros, personal de limpieza, todos miembros del Sindicato Local 11, buscan mejoras laborales ”ningún trabajador debería dormir en su coche”, comentó Kurt Petersen, co-presidente de la Unión, en una de las marchas afuera de un hotel del centro angelino.

El Sindicato está pidiendo que se les aumente dos dólares cincuenta centavos por hora, en el primer año; y después en los siguientes 4, que el aumento sea de seis dólares veinticinco centavos; esto haría que muchos ganen veinticinco dólares la hora o incluso treinta.

Muchos de los empleados viven a más de dos horas de su lugar de empleo porque su salario actual no les permite pagar una renta cerca de las zonas hoteleras, además buscan mejores beneficios para su retiro y seguro médico.

FIA

Repartidores de UPS, podrían irsea huelga

La última vez que los repartidores de UPS (United Parcel Service) se fueron a huelga fue en 1997; el paro duró 15 días y le costó a la empresa de paquetería más de 850 millones de dólares en pérdidas.

Hoy más de 350 mil trabajadores se preparan para dejar de trabajar si no se llega a un acuerdo que le de mejoras económicas, sobre todo a los que trabajan medio tiempo. La Unión que los protege ha argumentado que el año pasado las ganancias de UPS superaron los 14 mil millones de dólares, de ahí la importancia de lograr mejores acuerdos para los repartidores.

Para poner en contexto la importancia que tiene UPS, diariamente se manejan más de dos millones trescientos mil paquetes; son más de seis mil millones de entregas anualmente, y aunque existen otras compañías de entrega, el irse a huelga será más que un dolor de cabeza para todos.

Hace un par de semanas los repartidores celebraron un gran triunfo; el que los camiones están equipados con aire acondicionado; con temperaturas récord en muchas ciudades de Estados Unidos su trabajo se vuelve aún más peligroso. “Nadie sabe lo que sufrimos, yo luego tengo miedo que me pase algo”, me comentó Viviana, quien tiene asignada la repartición de paquetería en el Valle del Antílope, donde el termómetro llega hasta los 45 grados Celsius en verano.

Y por ahora, solo queda esperar que estos paros y manifestaciones lleguen a acuerdos económicos que les permitan tener una mejor vida.