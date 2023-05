Huelga de escritores en Estados Unidos va más allá de las letras

La huelga del Gremio de Escritores en Estados Unidos (WGA, Writers Guild of America) cumple su segunda semana, y posiblemente así seguirá por muchas más, porque en el horizonte cercano no se vislumbra un acuerdo entre los escritores y los estudios de televisión y cine.

Organizados en grupos de 9:00 am a 1:00 pm y de 1:00 pm a 5:00 pm, el trabajo de los escritores, guionistas y aquellos que quieran sumarse, es de manifestarse afuera de los estudios de AMAZON, CBS, The Walt Disney Co., Fox, Sony, Netflix, Paramount , Warner Bros y Universal exigiendo se respete su trabajo y reciban un pago justo de acuerdo a la nueva era del streaming.

Un porcentaje más alto en regalías, en programas que tienen más audiencia; además de una regulación para determinar cuántos escritores se asignan por cada sala de escritura por proyecto, así como contratos más cortos con mejores salarios.

“Creo que las corporaciones van hacer lo que siempre hacen, y es buscar el producto más barato que puedan tener, para hacer más dinero” me comentó Mark Bernardi quien lleva siete años en el gremio y dice que cada año en vez de ganar más, gana menos.

“Creo que lo que estamos pidiendo no es mucho es 2 por ciento de las ganancias anuales que los estudios tengan para que el hecho de ser escritores y guionistaspueda seguir siendo una carrera y un medio de sustento”.

A pesar de que hay varias producciones detenidas en Hollywood como la nueva película de Marvel “Blade”, la serie de Netflix “Cobra Kai”, “Abbot Elementary” de ABC, “Yellowjackets” de Showtime por mencionar algunas, así como los programas de entrevista nocturnos de las principales cadenas de televisión, los estudios dicen no estar preocupados pues de algún modo se habían preparado para ello.

“Podrán haber algunos cambios con el contenido que necesita a los escritores, por no creo que sea algo de gran impacto” comentó Lachlan Murdoch, CEO de Fox.

En respuesta Kate Cannon, quien es parte del comité de negociación, comentó “me siento muy poderosa porque creo que nuestra Unión-Sindicato es fuerte, creo que otros Sindicatos están con nosotros así como la ciudad y me siento orgullosa de ser miembro del Gremio de Escritores y de estar en esta lucha”

Inteligencia Artificial parte de la lucha

” Hay mucho trabajo en cualquier producción, es un trabajo de equipo el poder lograrlo, pero todo empieza con una idea y desarrollarla, es ahí donde los escritores entramos en juego , somos parte esencial " expresó Tom Bernardo, quien reconoce la importancia que tiene la inteligencia artificial pero dijo que debe estar regulada y saben que si no lo ponen sobre la mesa ahora, su futuro, así como el de las próximas generaciones de escritores, es incierto.

“Creo que la Inteligencia Artificial es una gran propuesta para nosotros, tenemos que codificar algo para proteger a los escritores porque al hacerlo protegemos a los actores, directores porque la Inteligencia Artificial está aquí y sabemos que lo que queremos decir es que los escritores deben tener posibilidad de usarla como herramienta, pero los estudios deben respetarnos porque el contenido generado por la Inteligencia Artificial no es “escribir” es “plagio”, y por eso debemos proteger lo que escribimos”.

En apoyo, el presidente Biden dijo que espera se lleguen a acuerdos justos. “Esta es una icónica industria muy necesaria y significativa, necesitamos escritores y todos los trabajadores para contar las historias de nuestra nación y de todos nosotros.

Huelga vs. Economía

Aunque aún es pronto para estimar las pérdidas económicas de esta huelga, hay quien ya ha comenzado a sufrir por el paro, desde servicios de comida que sirven en las producciones hasta decoradores de set, floristas, renta de vestuario o pequeños negocios alrededor de los estudios que se benefician del flujo de gente; muchos dicen que apenas comienzan a recuperarse tras la pandemia, y aunque apoyan al gremio, no saben si podrán sobrevivir.

De acuerdo a un reporte del Milken Institute, la última huelga de escritores que duró más de cien días, en el 2007- 2008, dejó pérdidas a la economía de California por más de dos mil millones de dólares, y se perdieron alrededor de 37 mil empleos en la industria del entretenimiento; en una carta a sus miembros Meredith Stiehm Presidente de WGA-Oeste dijo “la huelga ya está teniendo efecto, el fin de semana los Premios MTV estaban programados a hacerse en vivo y por la cantidad de artistas que a último minuto decidieron apoyar a los escritores tuvieron que ser grabados”.

El primer paso ya fue dado, el siguiente es lograr que los estudios accedan a sentarse a negociar.