Actriz Carmen Baqué sufre asalto y ratero le manda WhatsApp para decir que la mataría

Lo que fue una carrera deportiva en Reforma en la Ciudad de México (CDMX) ahora se ha convertido en un viacrucis de búsqueda de justicia para la actriz Carmen Baqué, quien denunció que fue víctima de un asalto y el sujeto que le robó la amenazó de muerte.

Fue a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram en el que la también creadora de contenido denunció que al volver a su automóvil se percató que le dieron un cristalazo para robar sus pertenencias.

Actriz Carmen Baqué se estacionó en la colonia Anzures para ir a correr

En su testimonio, la actriz Carmen Baqué contó que al acudir a correr con su pareja Miguel, estacionó su camioneta entre las calles Edgar Allan Poe y Shakespeare, en Anzures, a las 6:15 horas del pasado domingo 4 de mayo de 2025.

De acuerdo con ella, en la cajuela del vehículo había unas mochilas que dejó y después se dirigió al punto donde se disponía a una carrera deportiva.

Sin embargo, cuando regresó a la camioneta, aproximadamente a las 08:00 horas, se percató que uno de los vidrios traseros estaba estrellado, pues lo estrellaron para robarle las cosas de valor que dejó.

De identificaciones a equipo de entrenamiento, lo robado a actriz en Anzures

A decir de ella, en la cajuela había unas mochilas de ambos en las que estaban había identificaciones, pasaportes, el celular de Miguel, tarjetas de débito y crédito, equipo de grabación, maquillaje y equipo de entrenamiento.

“Hoy quiero contarles algo que me dolió, que me dio miedo u que también me dio mucho coraje. Ayer por la mañana, Miguel y yo fuimos a correr una carrera en Reforma. Dejamos nuestra camioneta entre Edgar Allan Poe y Shakespeare, en Anzures. Eran las 6:15 de la mañana. Dejamos nuestras mochilas en la cajuela y nos fuimos a correr.

“A las ocho de la mañana, regresamos y encontramos el vidrio trasero estrellado, bajaron el asiento trasero y se llevaron absolutamente todo lo que teníamos ahí. Adentro de las mochilas había identificaciones, pasaporte, el celular de Miguel, tarjetas de débito y crédito, equipo de grabación, bolsa de maquillaje y lo que más coraje me da es nuestro equipo de entrenamiento”, denunció.

"O le dices al %&$# de Miguel que elimine la cuenta o empiezo a matar a toda su $%&"# familia"



De un robo y un vidrio estrellado, pasaron al acoso y amenazas.



Carmen Baqué y su pareja viven un calvario, todo esto ante la inacción de las autoridades.



Identifican a ladrón de actriz Carmen Baqué; la amenazó de muerte

La actriz Carmen Baqué contó que gracias a un localizador de dispositivos lograron dar con una ubicación de donde podría estar el delincuente y sus cosas.

Pidieron ayuda a una patrulla, pero a pesar de contar con el lugar, no pudieron entrar para detener al presunto ladrón, pues no contaban con una orden judicial para que las autoridades ingresaran y lo detuvieran.

“Gracias a un AirTag logramos rastrear una ubicación, la patrulla nos ayudó a ir, pero ya no había nada que hacer. Desde la computadora, Miguel rastreó su celular, teníamos la ubicación exacta de donde estaba la persona, pedimos ayuda, pero sin orden judicial no podíamos entrar”, dijo.

La víctima informó que al regresar a la colonia Anzures para pedir videos de cámaras vecinales que registraron el momento del robo y quién fue, lograron identificar un automóvil blanco posiblemente usado por el ladrón.

Actriz Carmen Baqué recibe amenaza de muerte por mensaje de WhatsApp

La actriz indicó que recibió después un mensaje de WhatsApp en el que el ladrón le pidió que Miguel, su pareja, eliminara su cuenta del teléfono robado o de lo contrario, los mataría.

La amenaza estaba acompañada de groserías y fotografías de personas asesinadas. Por el momento, el ladrón, a pesar de estar identificado por videos y en redes sociales, no ha sido detenido.

“Después recibí un WhatsApp, una amenaza de muerte a mí, a mi gente cercana, a mi suegra; nos pedía que elimináramos la cuenta de teléfono de Miguel.

“Con ese número di con su perfil en redes sociales, vi su cara, coincidía con el video, vi su automóvil, sus placas, fui al MP, denunciamos, pero el sistema es lento y el tiempo en estos casos es clave (...) hoy tenemos todo: la ubicación, las placas, el video, el rostro del agresor y aun así no pasa nada”, expresó.