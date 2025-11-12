Los amigos incómodos de Adán Augusto: empresarios, denuncias y crimen organizado

La figura del senador Adán Augusto López Hernández, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, sigue generando fuertes cuestionamientos y tensiones políticas.

Desde la oposición, legisladores insisten en que el exsecretario de Gobernación debe dejar su cargo para responder ante la justicia por los presuntos vínculos que lo rodean con empresarios cuestionados y personajes ligados al crimen organizado.

El senador Rolando Zapata, del PAN, advirtió que el llamado “huachicol fiscal” fue uno de los sellos más oscuros del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que el principal operador político detrás de esas maniobras fue justamente Adán Augusto.

“Mientras no haya consecuencias para él y para las personas que claramente se organizaron para delinquir, lo que expresa la presidenta quedará solo en palabras”, dijo.

Vínculos empresariales bajo sospecha

Lejos de deslindarse de los señalamientos, Adán Augusto ha reconocido públicamente su cercanía con Juan Pablo Vega Arriaga, propietario de la empresa Naviera Integral, señalada por presunta participación en una operación ilegal de tráfico de combustible que habría causado pérdidas al país por más de 600 mil millones de pesos.

“Efectivamente conozco a Juan Pablo Vega Arriaga, somos conocidos desde hace cinco o seis años”, admitió el propio senador morenista.Pero Vega Arriaga no es el único personaje en la lista.

También es conocido el vínculo de Adán Augusto con Hernán Bermúdez Requena, identificado por autoridades de seguridad como líder del grupo criminal La Barredora, brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Mientras existan esas alianzas, no habrá paz”El coordinador panista Ricardo Anaya señaló que el problema de fondo radica en las alianzas entre Morena y el crimen organizado.

Adán Augusto López enfrenta 37 denuncias por corrupción y nexos criminales, mientras sigue protegido en el #Senado



Sus vínculos con personajes ligados al huachicol fiscal y líderes criminales son un lastre para #Morena y un golpe a la promesa de cero #impunidad del gobierno… pic.twitter.com/UjmWUHJvU9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 12, 2025

37 denuncias y cero consecuencias

Hasta el momento existen 37 denuncias formales en contra de Adán Augusto López por presuntos delitos como enriquecimiento ilícito, conflicto de interés, vínculos criminales e inconsistencias patrimoniales. Sin embargo, ninguna ha prosperado.

La senadora Gina Campuzano, también del PAN, exigió su retiro inmediato del cargo.

“Por las circunstancias y los nexos que han salido a la luz, debería solicitar su separación de la coordinación y permitir nuevas investigaciones”, afirmó.Mientras el “mejor amigo de ya sabes quién” siga sin rendir cuentas, la promesa de “cero impunidad” seguirá siendo, advierten los opositores, una frase hueca repetida desde Palacio Nacional.