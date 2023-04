Adaptan balneario para personas con discapacidad en Colima

Su condición de padecer alguna discapacidad ya no es limitante para disfrutar de una divertidas vacaciones, en el poblado de Pichachos, municipio de Villa de Álvarez, acondicionaron el terreno a los márgenes de un río, convirtiéndolo en el primer balneario incluyente en el estado de Colima.

“Aquí en este río en picachos adaptaron una rampa que llega prácticamente hasta el río incluso hay una planchita varios metros adentro del agua que las personas con discapacidad o adultos mayores pueden esta tranquilamente bañándose,” declaró Juan García, visitante.

Además Juan García agregó: “yo pienso que es una buen propuesta, iniciativa porque se llevó a cabo porque así están incluyendo a las personas que tienen alguna discapacidad a poder acceder por ejemplo como ahorita que es el río.”

Lizbeth Rodríguez, una de las maestras del lugar explicó cuál es la adaptación del terreno junto al río: “el objetivo principal es favorecer la convivencia y recreación es un espacio donde se va potencializar todas las capacidades de las personas con discapacidad. Atendiéndoles sus necesidades y ofreciéndoles las herramientas necesarias para que puedan disfrutar de un rato de esparcimiento en familia.”

Rampa de acceso desde el estacionamiento hasta el río, cuerdas con arnés, baños y área de juegos especiales, son algunos de los espacios que fueron habilitados.

Un accidente vehicular dejó a pablo en silla de ruedas debido al daño en la médula. Después de una década tuvo contacto de nuevo con la naturaleza.

“Aproximadamente tenía que no me bañaba en un río. Que yo venía a este río como más de 10 años me voy a volver a meter,” comentó Pablo Santos, visitante del lugar.

Este balneario incluyente se ubica a 50 minutos de la capital del estado de Colima y por sus características, es el primero en su tipo en el estado. Tan solo el municipio de Villa de Álvarez, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía tiene un registro de 8 mil personas con alguna discapacidad en ese municipio.

¿Qué es el turismo inclusivo en México?

Se refiere a los acondicionamientos que se le dan a los espacios turísticos orientados a las necesidades de una persona con discapacidad. Por ejemplo, rampas para sillas de ruedas, elevadores funcionales en edificios de más de un piso, mapas, escritos y gráficos en lenguaje braille. Que cuenten con una persona que tenga conocimientos en lenguaje braille.

Uno de los estados en México que tiene más avances en turismo inclusivo es Jalisco, desde que se celebraron los Juegos Parapanamericanos en 2011, más de 6,500 empleados de la industria turística fueron capacitados y se realizaron una serie de cambios en las instalaciones de muchos comercios en la ciudad.