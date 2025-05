VIDEO: Captan a mujer golpeando y pateando a pareja de abuelitos en una unidad de la GAM

En las últimas horas, una mujer identificada como Erika Vázquez se ha convertido en el centro de la polémica en redes sociales, luego de protagonizar un violento ataque contra una pareja de adultos mayores en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), en la Ciudad de México (CDMX).

Este incidente, que quedó captado en video por uno de los dos abuelitos que estaba en el lugar, ha generado una ola de indignación por la frialdad con la que actuó la joven contra los ancianos.

En el material audiovisual, de aproximadamente 30 segundos de duración, se observa cómo Erika arremete a golpes contra una mujer identificada como Doña Jovita, de 70 años de edad. La agresión ocurre dentro de una unidad habitacional, y fue registrada por el esposo de la víctima, quien intentaba documentar lo sucedido.

Video del momento en que atacan a pareja de abuelitos en la GAM

Durante el altercado, Erika lanza cachetadas, patadas e insultos contra la señora Jovita, mientras le grita que no permitirá ser tocada ni agredida. A pesar de que la mujer mayor intenta defenderse, la diferencia de edad y condición física favorecen a la agresora, quien no cesa los ataques.

“Así como me anda cacheteando, a mí no me cachetee. A mí me vale v... para mí, chin*** su madre”, se escucha decir a Erika en el video, mientras continúa golpeando a la víctima.

🚨🤬 DENUNCIAN A UNA MUJER QUE AGREDIÓ A UNA PAREJA DE ABUELITOS EN LA CDMX 🤶👴



📌Erika Vázquez fue expuesta en redes sociales tras golpear a Doña Jovita, una mujer de 70 años de edad, y a su esposo, esto en @TuAlcaldiaGAM, #CDMX.

Exigen #justicia para las víctimas.@SSC_CDMX… pic.twitter.com/nlaaL5Iljb — ¡QUÉ POCA MADRE! 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) May 6, 2025

El esposo de la mujer interviene para detener la pelea, explicándole a la joven golpeadora que su esposa se encuentra enferma, pero la mujer no muestra empatía. Por el contrario, lo amenaza con quitarle el celular y también lo enfrenta físicamente, provocando que el video se torne inestable y se corte brevemente por el forcejeo.

Redes sociales exigen justicia por Doña Jovita

Las imágenes, que comenzaron a circular masivamente en redes sociales, generaron una fuerte reacción por parte de los usuarios, quienes condenaron la violencia ejercida contra la pareja de la tercera edad y pidieron que las autoridades actúen con rapidez.

Los hechos habrían ocurrido en la Unidad Habitacional Esmeralda. Algunos usuarios señalaron que Erika Vázquez es hija de un funcionario público, quien presuntamente trabaja en alguna dependencia del gobierno capitalino, aunque esta información no ha sido confirmada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Hasta el momento, se desconoce el motivo que originó el conflicto entre Erika y la pareja, pero la presión social continúa creciendo para que se abra una investigación formal por el delito de agresión a personas adultas mayores.