Adulta mayor que denunció maltrato se retracta ante el MP

En seguimiento a este caso

Covid-19: Abuelita recibe vacuna y denuncia maltrato familiar

Respecto al caso de la mujer que denunció ser víctima de violencia familiar cuando acudió a recibir su vacuna en la alcaldía Iztapalapa ya se dió en informe correspondiente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informó que lleva a cabo las indagatorias correspondientes contra un hombre y una mujer, de 59 y 39 años, detenidos el pasado 3 de abril por un presunto caso de violencia familiar, con base en la denuncia de una mujer de 85 años en un centro de vacunación COVID, instalado en la Vocacional 7, ubicada en la avenida Ermita Zaragoza, colonia Santa María Aztahuacán, en la citada alcaldía.

Las investigaciones realizadas hasta el momento revelan que el día de los hechos la persona adulta mayor fue llevada a dicho centro para que la vacunaran contra el Covid 19, por las personas detenidas, quienes son su yerno y nieta.

Cuando se encontraban en el lugar, la adulta mayor solicitó ayuda al personal del Gobierno capitalino, encargado de la vacunación, refiriéndoles que probablemente la tenían privada de la libertad y violencia familiar, por lo que se pidió la intervención de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para realizar la detención de quienes señaló.

NEGÓ SER VÍCTIMA DE MALTRATO ANTE MINISTERIO PÚBLICO

Sus familiares fueron trasladados a la Coordinación Territorial Iztapalapa Seis, donde la persona adulta mayor, en su entrevista ante el agente del Ministerio Público y asistida por una asesora jurídica Abogada de las Mujeres, informó que no era víctima de violencia familiar.

Además, dijo vivía en el municipio de Naucalpan, Estado de México, pero, tras una caída, en enero de 2020 su hija se la llevó a vivir con ella y otros familiares a la colonia Lomas de Estancia, en Iztapalapa, donde, de acuerdo con la adulta mayor, la tratan bien y le dan de comer, así como sus medicamentos; sin embargo, no sale a la calle.

También te puede interesar:

Separan de cargo a fiscal de Coyoacán por recibir vacuna contra Covid

Dentro de las diligencias para esclarecer el hecho, el representante social dio intervención a elementos de la Policía de Investigación, para indagar el modus vivendi y obtener grabaciones de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas que se encuentren en inmediaciones del domicilio referido.

También se dio intervención a un médico legista y perito en psicología para llevar a cabo los estudios correspondientes; sin embargo, en su derecho, la persona adulta no los autorizó y manifestó no tener lesiones corporales ni ser víctima de maltrato, por lo que fue su deseo no continuar la denuncia.

Finalmente solicitó no regresar a ese domicilio, por lo que quedó bajo el cuidado de otra de sus hijas. En tanto, las personas que estaban detenidas por este hecho se les decretó la libertad.

La carpeta iniciada por violencia familiar, fue remitida a la Fiscalía de lo Familiar de Adulto Mayor, a fin de continuar las investigaciones.

Te recomendamos:

STC pone en marcha módulo de información a usuarios de la Linea 9