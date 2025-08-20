El chupón para adultos se convierte en fenómeno en redes sociales; ¿por qué lo hacen?
El chupón que se pensaba ea sólo para bebés, ahora es usado por adultos para tratar de aliviar la ansiedad y el estrés, pero ¿realmente funciona?
La última ocurrencia en modas urbanas llegó en forma de un objeto que hasta ahora solo se asociaba a bebés: el chupón para adultos. Esta peculiar tendencia ha causado furor en plataformas como TikTok, donde usuarios principalmente de China y Estados Unidos comparten videos mostrando cómo usan el chupón para calmar el estrés, la ansiedad o simplemente para mantenerse concentrados.
El fenómeno viral del chupón para adultos: ¿una moda relajante o un riesgo para la salud?
El uso del chupón para adultos surgió como una forma alternativa y divertida de gestionar el estrés. Una usuaria en TikTok comenta: “Cuando estoy estresada o abrumada... como mi boca está ocupada, no necesito inquietarme por nada, porque tengo algo” —refiriéndose al chupón que sostiene. Muchos usuarios afirman haberlo adquirido en plataformas como Amazon y lo consideran una herramienta para canalizar la ansiedad sin recurrir a métodos más tradicionales.
@strawbxrriiibumblebee I forgot one: Why not go to therapy? - B*tch i do, this is a therapeudic coping mechanism that has been around since the late 1800s, and is recommended by thousands of therapists. It IS Therapy. Look at my pinned post. #coping #bpd #adhd #autism #stims #trauma #therapy #copingmechanism ♬ Cute song of fun scene - Yoshiki ARA
Sin embargo, esta práctica despierta la atención de odontólogos, quienes advierten que el uso prolongado del chupón puede provocar modificaciones en la dentadura, como alteraciones en la mordida y problemas en la alineación dental.
La Clínica Mayo de Estados Unidos destaca que el uso de chupones puede hacer que los dientes de los niños se desalinean al crecer, por lo cual ello también podría suceder en los adultos que usen este objeto.
Además, psicólogos señalan que tratar problemas emocionales usando el chupón podría ser solo una evasión temporal. Alquinos terapeutas destacan que la solución real no es tratarse como un niño, sino enfrentar los problemas directamente y resolverlo.
@carlacamposterapeuta 🌿 Ansiedade: quando o corpo grita o que a alma ainda não entendeu ✨ Ansiedade não é só nervosismo. É um alarme emocional que avisa que algo dentro de você precisa de atenção. 😔 Muitas vezes, ela vem disfarçada de medo, angústia ou preocupação com o amanhã. Outras vezes, ela surge sem motivo aparente — mas o corpo sente. ⸻ 🧠 O que pode causar ansiedade? ✅ Ambientes estressantes ou traumáticos (perdas, acidentes, rompimentos) ✅ Genética e herança familiar ✅ Alterações hormonais e doenças físicas ✅ Uso de substâncias como cafeína, álcool, corticoides, remédios ou drogas ✅ Estilo de vida moderno, marcado por cobranças, pressa e excesso de controle ⸻ 🦠 A pandemia da COVID-19 também gerou impactos emocionais profundos: • Medo da morte • Perdas familiares • Mudanças bruscas de rotina • Isolamento • Síndromes pós-infecção (como a COVID longa) ⸻ 🌬️ Mas ansiedade não é fraqueza. É um chamado para pausar, respirar e olhar para dentro. É o corpo dizendo: “Algo precisa ser cuidado.” #ansiedadenívelmáximo #chupetaealivioansiedade #ansiedadechupeta #ansiedade #ansiedadenossadecadadia ♬ som original - carlacampospsicologa
Alternativas y críticas: ¿existen mejores maneras de manejar el estrés?
Mientras algunos optan por esta moda, otros prefieren métodos más convencionales para relajarse. En TikTok, se observa gran variedad de actividades que ayudan a calmar la mente, desde la lectura de libros hasta ver películas, visitar museos, o disfrutar de música relajante. También, existen propuestas como consumir café, helado o dulces para obtener esa sensación placentera que buscan muchos.
A pesar de las críticas, la tendencia de los chupones para adultos no deja de crecer y algunos emprendedores ya comenzaron a diseñar chupones con distintos estilos y mensajes para capitalizar este fenómeno.