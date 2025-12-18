La “batalla contra el cáncer”, un término incorrecto que daña la salud mental de los pacientes

Morir de cáncer no es “perder la batalla”, aunque algunas personas usan esta frase como algo heroico, los expertos señalan que es todo lo contrario, se trata de una terminología errónea que puede tener consecuencias mentales en los pacientes.

De acuerdo con Luisa Forero, de la Liga Colombiana contra el Cáncer, al usar esa frase le damos una carga adicional a las personas que tienen esta enfermedad, porque si su salud empeora, los hace sentir que todo fue su culpa.

Sin embargo, la realidad biológica del cáncer demuestra que eso es erróneo, ya que un diagnóstico como este no se pierde ni se gana, sino que se transita.

Cuando decimos que alguien “perdió la batalla contra el cáncer” lo estigmatizamos y borramos su dignidad, porque los pacientes no eligieron ir a esa “guerra”; lo correcto es simplemente decir que enfermaron.

“Hay un impacto a nivel psicológico, emocional, de derrota, de fatalismo, de ‘no lo estoy haciendo bien’ (...) Hay muchos pacientes que incluso se sienten hasta ofendidos por ser considerados guerreros”, afirmó Miryana Pérez Vela, directora general de la Fundación de Alba.

¿Cuáles son los tipos de cáncer más comunes en México?

En nuestro país, se registran más de 207 mil nuevos casos de cáncer cada año, y lamentablemente, alrededor de 96 mil fallecimientos por esta enfermedad, según datos del Instituto Nacional de Cancerología (INCAN).

Entre los hombres, los tipos de cáncer que más se registran son de próstata , colorrectal, Linfoma No Hodgkin, de pulmón y de estómago.

En el caso de las mujeres, el cáncer de mama es el que más ocurre, seguido del que afecta al cérvix; luego está el cáncer colorrectal y el de cuerpo uterino, precisó el INCAN.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló en su último informe que el 2020 fue el año con la mayor tasa de defunciones, con 71.7 muertes por cada 100 mil habitantes.