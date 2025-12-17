Gobierno de Honduras denuncia fraude y anuncia cambios en su gabinete

El escenario político en Honduras entró en una fase de alta tensión tras las recientes elecciones presidenciales, en las que la candidata oficialista Rixi Moncada quedó en tercer lugar, según los resultados preliminares del sistema de transmisión electoral.

Tras la derrota en las urnas, el gobierno encabezado por la presidenta Xiomara Castro denunció un presunto fraude electoral, al acusar irregularidades en el sistema de transmisión de resultados y una supuesta intervención extranjera en el proceso.

En paralelo a estas acusaciones, el oficialismo anunció movimientos dentro del gabinete hondureño, decisiones que han generado cuestionamientos por su posible impacto en la conducción política del país, mientras aún no existe una declaratoria oficial sobre el resultado final de la elección.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro acusa fraude y señala intervención extranjera

En un mensaje difundido en redes sociales, la presidenta Xiomara Castro afirmó que el sistema de transmisión de resultados fue utilizado para alterar la voluntad popular y responsabilizó a actores externos de intentar influir en la elección presidencial.

Al pueblo hondureño:

Informo con responsabilidad histórica que, a partir de información de inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández, perdonado en EEUU, planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones al tiempo que está en marcha una agresión… — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) December 16, 2025

“La democracia se respeta, la voluntad del pueblo se defiende”, declaró la mandataria, al insistir en que el proceso electoral estuvo viciado, afirmaciones que han provocado reacciones encontradas en el ámbito político hondureño.

Hasta el momento, las autoridades electorales no han emitido una resolución definitiva que confirme o descarte las acusaciones de fraude.

El oficialismo de Honduras anuncia cambios en el gabinete

En medio de la controversia, el gobierno hondureño confirmó cambios en su gabinete, entre ellos el nombramiento de Rixi Moncada como nueva secretaria de Gobernación, pese a su resultado en la contienda presidencial.

El anuncio fue realizado mientras continúa la disputa sobre la validez del proceso electoral y sin que se haya dado a conocer un calendario claro para la resolución de los comicios.

¿Qué implica el nombramiento de Rixi Moncada en Honduras?

De acuerdo con la legislación hondureña, en caso de que no exista una declaratoria oficial de ganador presidencial, el poder podría recaer en el Consejo de Ministros, órgano encabezado por la Secretaría de Gobernación .

En ese contexto, la llegada de Rixi Moncada a esa dependencia le otorga un papel central dentro del Ejecutivo, en medio de un escenario marcado por la incertidumbre política y la confrontación entre fuerzas partidistas.

Escenario de tensión política en Honduras

La combinación de acusaciones de fraude, reacomodos en el gabinete y la falta de una definición oficial sobre los resultados electorales ha elevado la tensión política en Honduras.

Mientras tanto, sectores de la oposición han exigido respeto a los resultados y mayor transparencia en el proceso, en tanto que el gobierno mantiene su postura sobre la existencia de irregularidades.