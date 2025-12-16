El Proyecto de Ubicación y Datos de Eventos de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés) colocó a México en la cuarta posición de su nueva clasificación de los países más peligrosos del mundo.

Nuestro país solo aparece por debajo de Palestina, Myanmar y Siria, territorios marcados por conflictos armados de alta intensidad. La clasificación mide la gravedad y la frecuencia de eventos violentos y sitúa a México al nivel de zonas de guerra, lo que agrava la percepción internacional sobre la crisis de seguridad.

México en el “Top 5" mundial de peligrosidad: el reporte ACLED que nos sitúa junto a zonas de guerra

En México, la combinación de crimen organizado, desapariciones, secuestros, homicidios, feminicidios, extorsión y ataques contra periodistas y líderes políticos mantiene un clima de riesgo permanente para la población.

De acuerdo con cifras oficiales presentadas en el contexto del informe, el país registra 131 mil 654 personas desaparecidas, un dato que refleja la magnitud de la violencia y la impunidad. Mexicanos y extranjeros viven bajo la amenaza de la delincuencia en espacios públicos y privados.

En las calles, el hartazgo se traduce en protestas y marchas. Cabe recordar que el 15 de noviembre de 2025 , manifestantes exigieron justicia por múltiples víctimas, entre ellas, el alcalde de Uruapan. “Venimos a marchar por el vil asesinato de Carlos Manzo , y porque queremos justicia para Carlos Manzo y para todos los que han perdido la vida y su patrimonio en manos de la delincuencia”, expresó la manifestante Vanessa Hernández.

Crisis de desapariciones: más de 131 mil casos agravan el clima de violencia en México

El 25 de noviembre, movilizaciones feministas denunciaron el incremento de los feminicidios y la falta de respuesta institucional. “Nuestras hijas eran mujeres, niñas, adolescentes que tenían proyectos de vida, que tenían un sueño, que tenían toda una vida por delante y que, desafortunadamente, por la omisión de las autoridades, han dejado que los feminicidas cada vez avancen más, cada vez incrementan más su violencia hacia las mujeres”, señaló la activista Karen Reyes.

Violencia récord en Ecuador y escalada de confrontaciones en Brasil

El ranking de ACLED ubica a Ecuador en el sexto lugar mundial, impulsado por una violencia que alcanza niveles récord en 2025. Las pandillas se consolidan como el principal factor de riesgo y han causado la muerte de alrededor de 3 mil 600 personas en lo que va del año, según el recuento citado en el informe. El país enfrenta una de las tasas de homicidios más altas del continente americano y vive un deterioro acelerado de la seguridad en ciudades y puertos estratégicos.

Brasil aparece en la séptima posición del listado. En dicha nación, las pandillas atemorizan a la población de manera diaria y disputan territorios con fuerzas de seguridad y grupos rivales.

Los enfrentamientos violentos entre autoridades y criminales dejan escenas de guerra urbana. Uno de los casos que ilustra esta realidad es una redada policial en Río de Janeiro que cobró la vida de más de 130 personas , un operativo que generó debate sobre el uso de la fuerza y las violaciones a derechos humanos.

Haití, crisis extrema y riesgo al salir a la calle

Haití completa el grupo de países americanos señalados por ACLED al situarse en el noveno lugar de los más peligrosos del mundo. Las disputas entre pandillas desatan un ciclo constante de violencia en barrios y comunidades vulnerables. Entre enero y mayo de 2025, estos enfrentamientos causaron la muerte de casi 2 mil 700 personas, lo que evidencia la incapacidad del Estado para controlar el territorio y proteger a la ciudadanía.

De acuerdo con el análisis de ACLED, México, Brasil, Ecuador y Haití no solo comparten un lugar destacado en el ranking de naciones más peligrosas, sino que también coinciden en el peligro cotidiano que enfrentan sus habitantes por el simple hecho de salir a la calle.

