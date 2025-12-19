¡Marco Rubio traza la línea!: aliados o narcodictaduras

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , lanzó una advertencia directa sobre el rumbo político y de seguridad del continente iberoamericano, al asegurar que la región se encuentra dividida entre países comprometidos con la libertad y la justicia, y otros convertidos en narcodictaduras.

Durante una conferencia en Washington D.C., Rubio señaló que ya no hay espacio para ambigüedades y que las reglas del juego están claras: cooperación total o aislamiento absoluto.

Marco Rubio señala a Venezuela como plataforma terrorista

El funcionario estadounidense fue contundente al referirse a Venezuela , a la que acusó de operar como una plataforma terrorista en el hemisferio, bajo el mando de Nicolás Maduro .

“Tenemos un régimen ilegítimo que coopera abiertamente con elementos terroristas y por eso consideramos el régimen de Maduro un régimen terrorista”, afirmó.

Rubio dejó claro que Estados Unidos no mantiene ni mantendrá relaciones con gobiernos comunistas, y citó de manera explícita a Nicaragua, Cuba y Venezuela como ejemplos de regímenes con los que no existe cooperación.

México, bajo la lupa por violencia y relación con Cuba

Al hablar de México, Marco Rubio reconoció la violencia brutal que enfrenta el país, incluidos asesinatos de alcaldes y periodistas, así como instituciones debilitadas por amenazas del crimen organizado.

No obstante, se mostró cauto y, por ahora, tolerante, al asegurar que el gobierno mexicano está cooperando con Estados Unidos en materia de seguridad como nunca antes, aunque admitió que aún queda mucho por hacer.

La postura de México volvió al centro del debate tras ser cuestionado por los envíos de buques petroleros a Cuba, señalados por legisladores estadounidenses como un posible financiamiento al régimen de Miguel Díaz-Canel .

Rubio evitó una confrontación directa y optó por un mensaje diplomático:

“El gobierno de México está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia. Queda mucho por hacer, pero tenemos cooperación”.

Sanciones inmediatas contra el entorno de Maduro

Minutos después de la conferencia, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra siete personas vinculadas al chavismo, entre ellas familiares directos de Cilia Flores , esposa de Maduro, y personas cercanas al empresario panameño Ramón Carretero.

Las autoridades estadounidenses los señalan por operaciones financieras ligadas al régimen venezolano, reforzando el mensaje político lanzado por Rubio.

Mensaje final de Marco Rubio: sin zonas grises

Con estas declaraciones y acciones, Estados Unidos fijó una postura clara en el tablero regional: quienes cooperen con narcorregímenes enfrentarán consecuencias, mientras que los países que apuesten por la seguridad y la justicia podrán mantener relaciones estratégicas.

La advertencia está hecha… y el margen de maniobra, cada vez más reducido.