México bajo la lupa en EU: Acusan al gobierno de ayudar a dictadores y criminales

En una audiencia que subió la temperatura de las relaciones bilaterales, el Congreso de EU cuestionó duramente el papel de México en el hemisferio occidental. La congresista María Elvira Salazar fue la voz cantante, asegurando que, cuando se trata de luchar por la libertad y la democracia, “México está ausente”.

Según la legisladora, el gobierno mexicano ha desaprovechado su oportunidad de posicionarse en el “lado correcto de la historia”, prefiriendo caminar de la mano con regímenes señalados internacionalmente en lugar de fortalecer la seguridad regional.

.@RepMariaSalazar: Mexico faces a crisis of drugs, violence, and corruption. President Sheinbaum faces a choice: stand with freedom and democracy OR enable dictators.



The Western Hemisphere needs leaders, not bystanders. pic.twitter.com/vXJAUwFyPS — House Foreign Affairs Committee Majority (@HouseForeignGOP) December 17, 2025

El “regalo” millonario de México a la dictadura cubana

Uno de los puntos más críticos de la audiencia fue la denuncia sobre los envíos de hidrocarburos a la isla de Cuba . Salazar reveló que, en los últimos cuatro meses, México ha enviado a la administración de Miguel Díaz-Canel 55 buques petroleros con un valor superior a los 3 mil millones de dólares, entregados de forma gratuita.

“No lo entiendo. Sólo ayuda a la tiranía a seguir subyugando al pueblo cubano”, sentenció la legisladora, calificando el discurso de no intervención de México como algo que solo existe en teoría, pero que en la práctica se traduce en una inyección de recursos para sostener dictaduras.

Acusaciones de “esclavitud” por médicos cubanos enviados a México

La congresista también puso el dedo en la herida sobre la contratación de personal médico de la isla. Salazar detalló que México ha pagado más de 100 millones de dólares por la presencia de 3 mil médicos cubanos , pero denunció que el dinero va directamente a los bolsillos del régimen y no a los trabajadores.

Para la representante estadounidense, este esquema es, “pura y simplemente, esclavitud”. Cuestionó por qué esa ayuda financiera no se destina a zonas necesitadas dentro del territorio mexicano, como Oaxaca, Chiapas o Guerrero, en lugar de enviarse a La Habana.

Hoy, durante la audiencia del Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara para el Hemisferio Occidental, envié un mensaje claro a la presidenta Claudia Sheinbaum: la historia está mirando. Basta ya de respaldar dictaduras en Venezuela y Cuba.



Nuestro hemisferio necesita… — Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) December 17, 2025

Silencio de México ante Venezuela y María Corina Machado

En un mensaje dirigido de mujer a mujer, Salazar expresó su decepción ante la postura del gobierno mexicano respecto a Venezuela. Criticó que respondiera con un “sin comentarios” ante el Premio Nobel de la Paz otorgado a la líder opositora María Corina Machado .

"¿Está México con las fuerzas de la libertad o México está con las fuerzas de Nicolás Maduro?”, cuestionó Salazar, sugiriendo que el silencio de la mandataria mexicana es, en realidad, una postura política que favorece al régimen chavista.

Mano dura contra los cárteles: El llamado final

Finalmente, la audiencia abordó la crisis de seguridad interna. Salazar exigió que México mejore la precisión de la inteligencia compartida y detenga a los líderes del Cártel de Sinaloa y del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Aseguró que, según reportes, los grandes capos caminan con total impunidad por las calles de Jalisco. El llamado al gobierno de México fue claro: el hemisferio occidental necesita líderes, no “espectadores en cómodos sitios de poder” que ignoren el veneno de las drogas mortales que afectan a ambas naciones.