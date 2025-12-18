Ricardo Salinas Pliego y Donald Trump: Empresarios uniendo naciones

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego visitó hoy la Casa Blanca por invitación del presidente Donald Trump, marcando un momento crucial en el diálogo entre México y Estados Unidos.

Esta reunión, a un año de la administración Trump, subraya la importancia de mantener abiertos los canales de comunicación entre ambas naciones.

Canales abiertos entre Estados Unidos y México

“Hace un año que entró este el presidente Trump y su administración y siempre es bueno como que intercambiar ideas y posiciones con las gentes claves de la administración Trump”, dijo Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas.

La forma en la que el señor Salinas Pliego ve esta relación bilateral es positiva, por eso es tan importante asegurarse que existen y se mantienen los puentes de diálogo y cooperación entre los dos países.

“Si uno se lleva bien con el vecino y establece un diálogo constructivo con sus vecinos y hay una relación respetuosa, pues el vecindario prospera y le va bien. Por contra, si uno se dedica a pelear con el vecino y a generar conflictos al vecindario le va mal. Entonces yo estoy confiado en que, a México y Estados Unidos, les va a ir bien en la relación, porque es lo que nos conviene a ambos países. Le conviene a Estados Unidos que México esté bien y a México le conviene estar bien con Estados Unidos por el mercado que representa”, dijo Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas.

En todo esto existe una ventaja adicional, tanto el sr Salinas como el presidente Trump tienen puntos en común que les da el ser empresarios, eso les ayuda a entenderse muy bien.

“Obviamente, él es mayor que yo, y él ha estado en política mucho más tiempo que yo entonces, en ese sentido tiene una experiencia muy distinta. Ahora sí, es correcto de que él ha sido perseguido políticamente y yo también soy perseguido político en México por mis opiniones y por mis posiciones, entonces en eso creo que compartimos esa experiencia”, menciona Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas.

Algo que cuenta mucho es que en su trabajo, Ricardo Salinas ha llegado a conocer muy bien a la comunidad mexicana que emigró a Estados Unidos.

“Lo que pasa es que en la cultura nuestra el valor de trabajar para sacar a tu familia adelante es muy arraigado, los mexicanos particularmente creemos que si trabajas y te esfuerzas y chambeas te va a ir bien. Vas a salir adelante y aparte es lo correcto este éticamente que no te den nada. Tú trabajas”, mencionó Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas.

Finalmente, si México y Estados Unidos van a seguir beneficiándose mutuamente de su relación bilateral, es muy importante que en ambos lados haya certeza jurídica y seguridad para la gente y las empresas de los dos países.

“Todos estos sistemas socialistas de gobierno grande, lo que hacen es coartar la libertad y entonces coartan la innovación. La regulación está desbocada y en ese sentido, yo creo que Trump ha hecho muy buen trabajo en desregulando un montón de cosas”, dijo Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas.

Libertad en México y Estados Unidos

Por eso aquí en Washington, como en todas partes a las que va este empresario mexicano, no deja de hablar de lo importante que es para México y Estados Unidos entender y asimilar el concepto de la libertad .

“Y mira, la libertad no nada más es moralmente la única situación aceptable, sino que además prácticamente es el único sistema que da resultados. En libertad es que cuando tú puedes innovar, puedes tomar riesgos, a veces salen bien y ganas, o te sale mal y fracasas. Pero es esa innovación de prueba y error continúa, continua lo que genera la prosperidad”, dijo Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas.