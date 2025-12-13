Inundaciones sin precedentes dejan comunidades aisladas en Washington

Las inundaciones históricas en Washington mantienen bajo el agua a comunidades enteras y obligan a operativos de rescate aéreos y acuáticos para localizar a personas atrapadas en zonas completamente anegadas.

Las imágenes captadas por cámaras corporales de agentes de la Guardia Costera de Estados Unidos muestran techos de viviendas apenas visibles mientras helicópteros avanzan lentamente en busca de sobrevivientes.

Desde el aire, los rescatistas identifican señales de vida entre el agua que cubre calles, casas y caminos rurales, en una operación que se ha repetido durante horas para evacuar a cientos de residentes aislados por las lluvias.

La ciudad de Suma, la más afectada por las inundaciones en Washington

La ciudad de Suma se convirtió en el epicentro de las inundaciones históricas en Washington, luego de que tormentas persistentes provocaron el desbordamiento de ríos y la saturación total del terreno. La magnitud de los daños llevó al gobernador Bob Ferguson a declarar el estado de emergencia.

Autoridades estatales confirmaron que las labores de rescate se concentran tanto en zonas urbanas como rurales, donde decenas de familias quedaron atrapadas sin posibilidad de salir por sus propios medios.

I just received a phone call from Secretary of Homeland Security Kristi Noem. Secretary Noem informed me that the president signed our request for an emergency declaration. We have also received written confirmation of that emergency declaration.



I expressed my thanks to

“Es una situación verdaderamente histórica”, afirmó el gobernador

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, advirtió que el estado enfrenta un escenario sin precedentes. Señaló que ríos como el Skagit y el Cedar alcanzaron niveles de inundación nunca antes registrados, lo que explica la rapidez con la que el agua rebasó viviendas y vialidades.

Las inundaciones históricas en Washington, afirmó, superan cualquier evento previo documentado en la región, tanto por la extensión territorial afectada como por la intensidad del caudal.

Rescates acuáticos continúan tras más de 36 horas de emergencia

Además de los rescates aéreos, equipos de emergencia realizan operativos con lanchas inflables desde hace más de 36 horas para evacuar a personas atrapadas. Las inundaciones históricas en Washington obligaron a desplegar recursos adicionales ante la imposibilidad de acceder por tierra a múltiples comunidades.

Las autoridades confirmaron que los operativos continúan activos mientras se mantiene la alerta por nuevas precipitaciones.

During historic flooding, @USCG aircrews rescued four people from a flooded home in Sumas, Washington, after rising water forced them into their attic.



The Coast Guard continues to support Washington's rescue response efforts.



God bless these heroes.

Pronostican más lluvias por fenómeno de “río atmosférico”

El Servicio Meteorológico de Estados Unidos advirtió que las lluvias persistirán durante el resto del fin de semana debido a un fenómeno conocido como río atmosférico, capaz de transportar grandes cantidades de vapor de agua que se transforman en tormentas prolongadas.

Este fenómeno explica la intensidad y duración de las inundaciones históricas en Washington, y mantiene en alerta a miles de residentes ante un panorama que no muestra señales de mejora en el corto plazo.