Fe que cruza el Pacífico: Filipinas y México, unidos por la Virgen de Guadalupe

El lazo espiritual entre México y Filipinas se remonta a la época del Galeón de Manila . Durante 250 años, esta ruta transpacífica transportó no sólo mercancías, sino también palabras, tradiciones y la fe en la Virgen de Guadalupe . Esta historia sembró una conexión que hoy se manifiesta en la profunda devoción de los filipinos por la morenita.

El embajador de Filipinas en México, Sr. Arvin R. de León, comentó en entrevista exclusiva con FIA que la devoción encontró un lugar en su país “debido a la fe católica compartida y la afinidad cultural” que unen a ambos pueblos.

🙏✨¡Un recinto lleno de historia y espiritualidad!



La #BasílicadeGuadalupe, inaugurada en 1976, es la quinta casa que ha albergado la imagen de la #Virgen, un recinto que recibe hasta 23 millones de visitantes al año y que se ha convertido en el corazón espiritual de #México… pic.twitter.com/CIY0VRiwg3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 11, 2025

La Virgen de Guadalupe, una fe compartida

La fe en la Virgen de Guadalupe se siente con la misma intensidad a ambos lados del Pacífico. El embajador recuerda que, tanto para los filipinos como para el pueblo mexicano, la Virgen María simboliza “amor, maternal compasión y divina protección”.

La fuerza de este vínculo llevó a la Iglesia a reconocer oficialmente a la Virgen de Guadalupe como Santa Patrona de Filipinas el 16 de julio de 1935, a través del Papa Pío XI . Esta decisión subraya la trascendencia de la figura en la espiritualidad filipina.

#LaGuadalupana | #Economía que se mueve por la devoción a la morenita...



Con cada vela, arreglo floral y muchas promesas para la Virgen de Guadalupe, se enciende el sustento para muchas familias que pocos ven. El comercio ambulante depende directamente de la fe.



Estos… pic.twitter.com/dNnk8ib7Qq — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 11, 2025

Celebraciones a la Virgen de Guadalupe en Filipinas

Cada 12 de diciembre, el fervor guadalupano se vive intensamente en Filipinas. Las celebraciones se llevan a cabo tanto en Manila como en varias provincias. Consisten en misas, procesiones coloridas, ofrendas florales y canciones marianas entonadas en el idioma local.

Aunque las fiestas fueron inspiradas por México, las celebraciones filipinas añaden su toque único. El embajador señala que esta espiritualidad compartida continúa nutriendo la cercanía y el respeto mutuo entre las dos naciones.

Los #mariachis vuelven a casa cada 12 de diciembre… 🎺✨



Con la mirada al cielo y el corazón en la garganta, le cantan a la #VirgendeGuadalupe como si cada nota fuera una oración. La Basílica vibra, y miles sienten que la fe también se escucha.



Entre guitarrones y violines, la… pic.twitter.com/12EAd6Ig6Z — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 11, 2025

Qué significa la Virgen de Guadalupe para los filipinos

Para el pueblo filipino, la figura de la Virgen es un refugio y un símbolo de protección y maternidad. Un ciudadano filipino que reside en México expresa que la Basílica de Guadalupe es su lugar para dar respeto a la Virgen.

Incluso relata que sus familiares viajaron a México no solo para conocer la ciudad, sino para estar en la Basílica “todos los días” de su visita, mostrando que “la fe no tiene frontera ni pasaporte. Es un puente que se reconoce por el corazón”.

¿#Milagro o #ciencia? ✨#LaGuadalupana | El #ayate de #JuanDiego, la tela donde quedó plasmada la Virgen de Guadalupe, sigue siendo un misterio, 493 años después de su aparición.



Hecho con fibras de maguey, debería durar solo 20 años… pero ha sobrevivido casi cinco siglos.… pic.twitter.com/1vP81Bcqv6 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 11, 2025

Santuarios de la Virgen de Guadalupe en Filipinas

La devoción se materializa en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe en Makati, una ciudad en la capital. Este santuario es uno de los 35 santuarios nacionales religiosos en Filipinas y celebra el 12 de diciembre como una conmemoración obligatoria, reuniendo a cientos de peregrinos.

La Iglesia aprobó la declaración de Santuario Nacional el 13 de noviembre de 2001. El ciudadano filipino en México concluye que siente que está en México “gracias a ella”, revelando que su fe lo guía incluso en su vida diaria.