¡Sin maquillaje ni tacones! Aerolínea Qantas es la primera en “modernizar” apariencia de sobrecargos

En una decisión histórica para la aerolínea australiana Qantas, la directiva decidió dar un paso más hacia la "modernización" de la apariencia en sus uniformes y ahora todos los empleados tendrán permitido trabajar sin maquillaje o tacones, así como portar el pelo largo o hasta usar lentes, aspectos que estaban prohibidos en el reglamento de apariencia.

A partir de ahora, no solo los sobrecargo o azafatas podrán vestirse más cómodos, sino que todos los empleados de la aerolínea estarán regidos por esta nueva era en los uniformes, por lo que se trata de una renovación histórica en busca de unificar los lineamientos sin importar el género, sexo, preferencias o creencias de cualquier persona.

"La actualización no cambia nuestro uniforme, sino que moderniza la forma en que los empleados lo llevan, en línea con las opiniones de los empleados y la evolución de las expectativas de los clientes", señala Qantas mediante un comunicado, sobre todo porque antes existía una distinción marcada entre el reglamento para hombres y mujeres.

Aerolínea elimina el uso obligatorio de tacones y maquillaje para trabajadores

"Hoy, nuestros empleados pueden elegir si usar o no maquillaje, los zapatos planos y las botas están de moda, y las reglas estrictas sobre el tamaño de los relojes están fuera", explicó la aerolínea Qantas; sin embargo, hay algunas restricciones que se mantienen, entre las que destaca el uso de medias (si portan falda) y mantener los tatuajes ocultos.

Entre los principales cambios también resalta que ya no hay una diferencia entre uniformes para hombres y mujeres, esa distinción quedó eliminada en el reglamento, además de que la joyería y accesorios queda al gusto de quien quiera.

En general, son una serie de cambios impulsados por la perspectiva de género y, de esta forma, colaborar al cambio en no tener distinciones en la manera de vestir, además de erradicar algunos estereotipos de belleza.

¿Cómo es el código de vestimenta para las aerolíneas?

Alrededor del mundo, las aerolíneas son conocidas por su estricto código de vestimenta y su marcada distinción entre hombres y mujeres. Hasta hace poco, las faldas eran obligatorias para todas las asistentes de vuelo, como una de las partes que confeccionaban una "buena presentación".

Qantas incluso aprovechó para recordar que en la década de los 70, las azafatas llevaban la falda por encima de la rodilla; mientras que una década después era recomendable el delineador azul marino, por lo que se trata de una nueva evolución en la manera de comprender y adaptarse el mundo.

