La espectacular foto de la Tierra con auroras que envió la misión Artemis II en el día 3

La misión Artemis II sigue acortando la distancia con nuestro satélite natural. Tras el espectacular encendido de ayer que los sacó de la órbita terrestre, este viernes la agenda de la NASA se centra en la precisión milimétrica. Los cuatro astronautas han entrado en una fase crítica donde cualquier desviación, por mínima que sea, podría cambiar el destino de la nave Orión.

1972 ➡️2026

Apollo 17 ➡️ Artemis II pic.twitter.com/wGc2wtY0e2 — NASA (@NASA) April 3, 2026

Ajustando la mira: La primera corrección de trayectoria

La mañana de este tercer día de vuelo ha sido de absoluta concentración. El astronauta Jeremy Hansen lideró los preparativos para la primera de tres maniobras menores de motores, denominada "Corrección de Trayectoria Saliente". Este encendido, programado para ocurrir justo después del mediodía, es el que asegura que Orión se mantenga "en el blanco" para rodear la Luna de forma exacta. Sin este ajuste, la gravedad lunar no podría capturarlos de la manera prevista para su retorno libre a la Tierra.

Primeros auxilios a miles de kilómetros de casa

Pero no todo es ingeniería de motores. En el espacio, la salud es el sistema más crítico de todos. Hoy, Glover, Koch y Hansen realizaron una demostración histórica de procedimientos de RCP (reanimación cardiopulmonar) en microgravedad. Reanimar a un compañero flotando en el vacío requiere una coreografía y técnica completamente distintas a las de la Tierra.

A la par, Wiseman y Glover revisaron minuciosamente el botiquín médico de Orión. Instrumentos tan comunes como el termómetro, el tensiómetro y el estetoscopio se vuelven herramientas de supervivencia extrema cuando el hospital más cercano está a más de 300 mil kilómetros de distancia.

"Somos nosotros, juntos": La Tierra desde la ventana de Orión

Mientras la tripulación ensaya la observación científica que realizarán en el día 6 cuando estén en el punto más cercano a la Luna, la NASA compartió una imagen que ha paralizado al mundo. A través de una de las ventanas de Orión, nuestro planeta se ve en su totalidad, iluminado por tonos azules y marrones, coronado por una espectacular aurora verde que ilumina la atmósfera.

Good morning, world! 🌎



We have spectacular new high-resolution images of our home planet, all of us looking back through the Orion capsule window at our Artemis II astronauts as they continue their journey to the Moon. pic.twitter.com/QjxGfWiRcS — NASA (@NASA) April 3, 2026

"Somos nosotros, juntos, observando el viaje de nuestros astronautas a la Luna", publicó la NASA en un emotivo tweet que nos recuerda que, aunque ellos van en la nave, toda la humanidad viaja con ellos en esta ventana al infinito.