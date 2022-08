Aeroméxico señala que ha sido la aerolínea más puntual del AICM

Respecto a los señalamientos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en relación a la operación de Aeroméxico, la aerolínea señala que de julio a la fecha ha sido la más puntual del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Detalló en un comunicado que de 29 mil vuelos tiene una puntualidad de 81.3% en salidas y 78.8% en llegadas, esto es 4 puntos porcentuales por encima del promedio general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La aerolínea mexicana, Aeroméxico, también aclaró que el 99.9% de los viajes planeados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), se han llevado a cabo. Además, de que durante el primer semestre del 2022, la empresa recibió una queja por cada 20 mil clientes atendidos.

Profeco expone a Aeroméxico de retrasos en el AICM

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de hoy lunes 22 de agosto en Palacio Nacional, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, dijo que la empresa Aeroméxico encabeza los reportes de falta de sobrecargos los retrasos y cancelaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

“…La mayoría de las quejas se concentran en Aeroméxico y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), es donde más quejas se han presentado (…) Como Aeroméxico, igual que todas las líneas áreas nacionales y extranjeras, son parte de Conciliaexprés, se realiza una llamada tripartita entre un funcionario de Profeco, el consumidor y un representante legal de la línea aérea (...) El retraso ahorita se ha venido mejorando en esta semana que cerró y está por debajo de una hora…” dijo Profeco.

Explicó que dichos retrasos se deben a que algunos miembros de la tripulación de los vuelos registran retardos, ya que en algunas ocasiones hay quienes se realizan pruebas Covid-19 antes del vuelo y eso demora el despegue en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

“…Yo me imagino, no tengo de ello, pero digamos, es el rumor en los pasillos del Aeropuerto, que les gusta mucho reportarse enfermos, que a lo mejor tiene COVID y que se van a ir a hacer la prueba. Pero con una sola persona que falte no sale el vuelo, tienen que buscar quién supla a la sobrecargo o al sobrecargo, que es donde más se presenta este fenómeno…” precisó la Profeco.