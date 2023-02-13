México donará 6 mdd a Siria para afectados de sismo

México hará una donación de 6 millones de dólares a través de una oficina de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para apoyar a los afectados por el sismo de magnitud 7.8 en Siria.

En la mañanera de AMLO se dio a conocer que esta donanción para los afectados en Siria se preve que se haga este martes.

#IMPORTANTE | #México hará una donación de 6 millones de dólares para apoyar a afectados por #sismo en #Siria. pic.twitter.com/DnOweqjmMz — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 13, 2023

"Nos ha instruido el señor Presidente que lo relativo al apoyo a Siria se estableciera contacto con las Naciones Unidas y ha dispuesto que México haga una donación de 6 millones de dólares, que se depositarán en cuanto nos den la cuenta bancaria esto depende de una oficina de Naciones Unidas a cargo de asuntos humanitarias", informó el gobierno federal.

De acuerdo con cifras oficiales, se dio a conocer que el sismo, considerado el más grave en la región, dejó al menos más de 35 mil muertos y 85 mil heridos, de las víctimas, 31 mil son en Turquía y 4 mil 300 en Siria.

Sedena reporta labores de rescate en Turquía

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, dio a conocer los trabajos de los equipos de rescate en Turquía, en donde se logró encontrar con vida a cuatro personas, además del hallazgo de 29 cuerpos.

El titular de la Sedena también dio a conocer la pérdida de Proteo, el can que conformaba el binomio canino de la corporación, aunque no detalló el motivo de su fallecimiento durante las labores de rescate en Turquía.

Al respecto, la Cruz Roja Mexicana dio a conocer el homenaje que se le realizó a Proteo, a quien se le reconoció por su arrojo y valentía.