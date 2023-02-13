¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 13 de febrero

En la mañanera de AMLO se abordaron diversos temas como el precios de los combustibles, las labores de rescate en Turquía, además del avance de trabajos en el Tren Maya; este es el resumen del 13 de febrero de lo que se dijo en la conferencia de López Obrador.

Profeco reporta precios de combustibles

El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, dio a conocer los precios de los combustibles.

Regular: 22.02 pesos

Premium: 24.17 pesos

Diésel 23.55 pesos

Sedena informa sobre ayuda a Chile y Turquía

El gobierno de México anunció en la mañanera de AMLO una donación de 6 millones de dólares a través de una oficina de Naciones Unidas para apoyar a afectados por sismo en Siria. Además, las labores de rescate han tenido como resultado el hallazgo de cuatro personas con vida y 29 cuerpos rescatados.

Mientras que siguen los trabajos en el combate en los incendios forestales de Chile a través de 300 elementos en 10 brigadas, las cuales laboran en en seis comunas.

#IMPORTANTE | #México hará una donación de 6 millones de dólares para apoyar a afectados por #sismo en #Siria. pic.twitter.com/DnOweqjmMz — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 13, 2023

Avances en el tramo 5 sur del Tren Maya

Funcionarios federales dieron a conocer en la mañanera de AMLO los avances de trabajo en el tramo 5 sur del Tren Maya, en Quintana Roo, de Playa del Carmen a Tulum, en la que se destacó al creación de al menos 6 mil 500 empleos con una elevada especificación técnica.

Se agregó que en esta zona habrá dos estaciones del Tren Maya, con un total de 67.7 kilómetros tottal de vía.

Además hay una intervención en Tulum y Muyil, además del rescate y conservación de cuatro nuevos sitios: Cueva Garra del Jaguar, Cueva de las Manitas; Cueva 8 Balas y Paamul II.