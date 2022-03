Aficionados narran violencia en partido Querétaro vs Atlas

Los aficionados de los dos equipos Querétaro y Atlas, narraron como vivieron momentos de violencia y pánico durante el encuentro entre Gallos Blancos del Querétaro y el club Atlas en el estadio La Corregidora.

De las palabras se fueron a los golpes, fueron un total de 26 lesionados hospitalizados, tres de ellos reportados en estado crítico, 10 graves y 10 estables, así como ya tres dados de alta, ese fue el saldo de la riña entre aficionados de las barras durante el encuentro entre Gallos Blancos del Querétaro y el club Atlas en el estadio La Corregidora en la capital queretana, según informaron autoridades de la secretaría de salud de Querétaro.

“Estábamos en la zona azul central, y yo y mi cuñada estábamos viendo cómo se estaban agarrando a golpes los de la zona sur donde particularmente ahí hay familia, no hay como tanto la afición y se desató totalmente porque se pasaron por atrás, dieron toda la vuelta los de la porra de gallos”, narró Alan García, aficionado de Los Gallos Blancos del Querétaro.

Caos en la cancha

Bajo los influjos del alcohol, con piedras, sillas, palos, el partido se tornó en una pelea campal y tuvo que ser suspendido. Afuera, un operativo anti motín tuvo que intervenir, el lugar fue resguardado para permitir el acceso a paramédicos, nadie podía entrar ni salir.

“Estábamos en el estadio tranquilos y de repente nos rodearon, nos emboscaron, nos tiraron el bote. Tenemos dos horas aquí y la policía no nos puede sacar. Somos aficionados pero no nos imaginábamos esta barbarie que hicieron, no nos imaginamos eso”, comentó Romel Lara, aficionado del Atlas.

Operativo fallido

En el operativo conjunto entre la Guardia Nacional y policías estatales, intentaron detener a sujetos, mientras que se difundió información que huyeron del lugar.





La investigación se inició por parte de la Fiscalía General del Estado por homicidio en grado de tentativa y violencia en espectáculos deportivos, por lo que funcionarios públicos serán citados a declarar y cinco más ya fueron suspendidos.

Mientras que por su parte, el gobernador del estado Mauricio Kuri, informó en conferencia de prensa que no se descansará hasta localizar a los presuntos responsables.