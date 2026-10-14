VIDEO | Doctora del IMSS llamó “animal” a adulta mayor; atribuye su reacción al cansancio y síndrome de burnout

La doctora Pamela Alfaro Ortiz, adscrita al área de Urgencias del Hospital General del IMSS en Reynosa, Tamaulipas, desató polémica en redes sociales luego de que se difundiera un video en el que insulta a una paciente en silla de ruedas al llamarla animal.

Tras la reacción que provocaron las imágenes, la trabajadora de la salud afirmó que enfrentó agresiones verbales previas y atribuyó su comportamiento al agotamiento físico y mental que, según explicó, está relacionado con el síndrome de burnout.

También señaló que buscará asesoría legal por las amenazas y los ataques que asegura haber recibido después de que la grabación se viralizara.

¿Qué dijo la doctora tras el video que causó indignación?

En el material difundido en redes sociales se escucha a una trabajadora del hospital responder de manera agresiva a una paciente, a quien dirige un insulto. La escena provocó cuestionamientos sobre el trato que reciben las personas durante la atención médica.

“¿Me tienes que faltar al respeto? Porque yo también te lo puedo faltar a ti. ¡Pinch.. animal de mi3rd!”, gritó la doctora ante la mirada de los pacientes y otros trabajadores del sector salud.

Al dar su versión, Alfaro Ortiz sostuvo que el video muestra únicamente el desenlace de una discusión y deja fuera, según ella, las provocaciones e insultos que habría recibido antes de reaccionar.

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#CirculaEnRedes 🚨 Durante una confrontación en el Hospital General de Reynosa, Tamaulipas, del IMSS-Bienestar, personal del nosocomio respondió con insultos a una derechohabiente en silla de ruedas. “¿Me tienes que faltar al respeto? Porque yo también te lo puedo faltar a ti. ¡Pinche animal de m13rd!”, se escucha decir a una trabajadora en el video difundido en redes sociales IMSS-Bienestar informó que no tolera conductas contrarias al trato digno y que la trabajadora será citada por Recursos Humanos para esclarecer los hechos. 🏥 La paciente se encuentra estable y continúa hospitalizada bajo atención médica. — xevt - xhvt (@xevtfm) October 7, 2026

IMSS-Bienestar investiga agresión verbal a la paciente

En una tarjeta informativa, el IMSS-Bienestar informó que la queja fue remitida al área de Recursos Humanos para citar a la trabajadora, esclarecer los hechos y determinar, en su caso, las medidas correspondientes; la institución también indicó que la paciente permanecía hospitalizada y estable, bajo atención médica.

La doctora atribuye su reacción al síndrome de burnout

Al explicar su conducta, la trabajadora mencionó al burnout, un síndrome asociado al estrés laboral crónico que puede manifestarse mediante agotamiento intenso, distanciamiento emocional del trabajo y una sensación de menor eficacia profesional.

La médica argumentó que el personal de Urgencias enfrenta situaciones de alta presión, jornadas exigentes y contacto constante con crisis humanas; también cuestionó que, según su versión, se les hubiera retirado un periodo de descanso que considera necesario.

Aunque el agotamiento laboral puede afectar el bienestar y el desempeño, mencionarlo no confirma por sí solo que haya sido la causa de una reacción específica ni elimina la responsabilidad por el trato brindado a una paciente.