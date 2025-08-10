Detienen a presunto agresor sexual de menor de 15 años en CDMX

Un presunto agresor sexual en la Ciudad de México (CDMX) fue detenido por policías en la alcaldía Álvaro Obregón, luego ser acusado de hacer tocamientos a una adolescente de 15 años de edad sin su consentimiento.

Los hechos ocurrieron en calles de la colonia María G. de García Ruiz, donde oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lo arrestaron.

Madre de la menor denunció a sujeto por tocar a su hija

Los oficiales patrullaban en las avenidas Peruanos y Mexicanos, cuando una mujer, madre de la víctima, les solicitó su intervención, y señaló a un hombre que, momentos antes, posiblemente agredió sexualmente a su hija.

Por lo anterior y ante la posible comisión de un delito, los oficiales detuvieron al posible responsable, de 25 años de edad, a quien le realizaron una revisión preventiva y lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

“Efectivos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron a un hombre que, al parecer, le realizó tocamientos a una adolescente de 15 años de edad sin su consentimiento, en calles de la colonia María G. de García Ruiz, alcaldía Álvaro Obregón”, informó la institución.

¿Cómo podría ser castigado el presunto agresor sexual en CDMX?

El Artículo 176 del Código Penal para el Distrito Federal establece que cuando alguien, sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual, la obligue a observarlo o la haga ejecutarlo, se le impondrá de uno a seis años de prisión por el delito de abuso sexual.

La ley señala que se entiende por acto sexual, cualquier acción dolosa, sin sentido lascivo y caracterizada por un contenido sexual, que se ejerza sobre alguien. Si hubo uso de violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una mitad y este delito se perseguirá por querella, salvo que concurra violencia.