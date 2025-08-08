Una joven de 21 años habría sido víctima de abuso sexual en la Ciudad de México (CDMX) cuando se disponía ingresar al sanitario de una gasolinera en la alcaldía Benito Juárez.

Oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre por su probable responsabilidad en la agresión sexual a una mujer, de quien la institución se refirió como una persona “con capacidades distintas”, sin precisar más detalles.

Abuelita de víctima denunció agresión sexual contra su nieta

En las calles Benvenuto Cellini y Andrea del Sarto, colonia Mixcoac, una mujer de 67 años de edad solicitó apoyo a policías que pasaban por el lugar y les comentó que, aparentemente, su nieta había sido abusada sexualmente.

La señora de la tercera edad refirió que la joven se disponía ingresar al sanitario de una gasolinera cuando un sujeto la tomó por la fuerza y la obligó a ingresar a una bodega del lugar.

Hombre acusado de abusar de joven fue detenido en un puesto de jugos

El reporte policial consultado por Fuerza Informativa Azteca (FIA) señala que, de acuerdo con la declaración de la abuela, el sujeto jaló a su nieta para ingresarla por la fuerza a una bodega, donde acusó que la violó.

La señora comentó a los oficiales de la PBI que el presunto agresor estaba en un puesto de jugos en las inmediaciones del Metro Mixcoac de la Línea 7.

Al saber de la ubicación del presunto responsable, los policías lo buscaron y lo encontraron, sin embargo, al ver a los oficiales, el sujeto trató de escapar, pero no lo logró.

Identifican a presunto agresor sexual de joven en CDMX

El sujeto detenido y señalado como presunto responsable de abuso sexual en contra de la joven, fue identificado como Jorge “N”, de 19 años de edad, quien fue presentado ante la agencia de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc para determinar su situación jurídica.

La SSC informó que los policías orientaron a la afectada, así como a la denunciante, con el fin de recibir el apoyo que la situación amerita.

